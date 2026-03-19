Defensa evacúa a un centenar de militares de Irak a Turquía y otros 200 serán sacados del país en las próximas horas

España participa desde 2015 en la coalición internacional contra Daesh y asesora al Gobierno iraquí en seguridad y formación militar.

La OTAN está ajustando su misión en Irak, priorizando la seguridad del personal ante los ataques recientes en la región.

Defensa ha evacuado a casi un centenar de militares españoles de Irak a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo.

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente "en las próximas horas", ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones a los medios tras entregar el premio 'Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas' 2026, Robles ha señalado que "la situación es muy compleja" y ha añadido que la idea es que todos los militares regresen a España y para ello hay tres aviones "preposicionados" para llevar a cabo el traslado cuando "haya una ventana de oportunidad".

Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional Inherent Resolve para derrotar al Estado Islámico y 42 estaban integrados en la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI).

Este mismo miércoles, la OTAN informó de que está "ajustando" su misión en Irak, en la que participa España entre otros aliados, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

"Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el marco de la misión de la OTAN en Irak", indicó a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart.

España participa desde 2015, junto a las Fuerzas Armadas de otros países, en las labores de apoyo al Ejército iraquí con el objetivo de fortalecer sus capacidades y contribuir a la derrota del Daesh, en el marco de la mencionada operación Inherent Resolve, una fuerza multinacional conjunta liderada por Estados Unidos.

Además, desde octubre de 2018, las Fuerzas Armadas españolas asesoran al Gobierno de Irak en materia de seguridad nacional y en el desarrollo del sistema educativo militar profesional, dentro de la misión NMI. Esta última iba a ser liderada por un general español a partir del próximo mayo.