Roland Berger prevé una ola de fusiones y adquisiciones en defensa que alcanzará a España hasta 2030

La innovación tecnológica y el auge de startups en defensa están transformando el sector, con la previsión de que la dependencia europea de material extracomunitario caiga significativamente hacia 2035.

El sector español deberá ganar escala y competitividad para aprovechar el aumento de pedidos derivados de los compromisos de la OTAN y las nuevas exigencias tecnológicas.

España destaca por su base industrial sólida y capacidades tecnológicas en los ámbitos aéreo, terrestre y naval, situándose como un mercado con gran potencial de crecimiento en defensa.

El informe de Roland Berger prevé una ola de fusiones y adquisiciones en la industria de defensa europea hasta 2030, impulsada por el aumento del gasto militar y la búsqueda de autonomía estratégica.

El auge del gasto militar europeo, el avance tecnológico y la búsqueda de autonomía estratégica aceleran la consolidación del sector, con efectos directos sobre la industria española. En 2025, el gasto en defensa de los aliados europeos de la OTAN rozó los 470.000 millones de euros, y las previsiones apuntan a crecimientos de doble dígito hasta 2030.

En este escenario, España se perfila como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. El informe destaca la solidez de su base industrial y sus capacidades en los ámbitos aéreo, terrestre y naval.

Así lo anticipa el informe “On the offensive: The rise of M&A in European defense”, elaborado por la consultora Roland Berger, que prevé una intensa actividad de fusiones y adquisiciones (M&A)

El estudio atribuye este fenómeno a un cambio estructural en el mercado europeo de defensa, impulsado por el aumento sin precedentes del gasto público. Este contexto ha disparado las valoraciones empresariales: según el informe, el múltiplo EV/EBITDA de las principales compañías del sector se ha duplicado, de unas 7 veces en 2022 a 17 en 2025.

Paralelamente, el número de operaciones corporativas ha aumentado de forma notable desde 2023, con cerca de 40 transacciones registradas en 2025.

España: base industrial sólida

Aunque España no se sitúa entre los mayores mercados —liderados por Alemania, Reino Unido, Francia e Italia—, sí forma parte de la tendencia general hacia un aumento sostenido del gasto, impulsada por la necesidad de reforzar capacidades militares, avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea y responder a las nuevas amenazas geopolíticas.

“España cuenta con una base industrial sólida y capacidades tecnológicas diferenciales. El aumento estructural del gasto en defensa abre una ventana histórica para reforzar su posicionamiento, pero también exigirá a las empresas ganar escala y competitividad”, señala Pol Busquets, socio de Roland Berger en Iberia.

Militar español utilizando el HK G36 con cartucho 5,56 x 45 mm Ejército de Tierra

El incremento de los pedidos derivado de los compromisos de gasto de la OTAN obligará a fabricantes y proveedores a ampliar su capacidad productiva, reforzar sus cadenas de suministro y acelerar la adopción de tecnologías avanzadas.

Este proceso, según el informe, favorecerá operaciones corporativas orientadas a ganar tamaño y capacidades, así como la entrada de nuevos actores en el sector.

Capital, escala e innovación

El estudio identifica cuatro grandes impulsores de esta ola de M&A: la disponibilidad de capital, la necesidad de escalado industrial, la autonomía estratégica europea y la innovación tecnológica.

Por un lado, la combinación de fondos públicos y privados, junto con el interés de grandes grupos industriales e inversores, está facilitando operaciones estratégicas en el sector.

Por otro, la urgencia por aumentar la producción está llevando a las compañías a adquirir capacidades industriales y tecnológicas mediante compras selectivas.

Asimismo, la apuesta de la Unión Europea por reforzar su autonomía estratégica —reduciendo dependencias externas y promoviendo campeones industriales regionales— está incentivando las transacciones paneuropeas, generando oportunidades para empresas españolas.

La innovación tecnológica es otro factor clave. Tecnologías como los drones, los sistemas autónomos, la inteligencia artificial o la ciberseguridad están transformando el sector y situando a las startups especializadas en el centro del interés inversor.

“Las compañías que combinen inversión orgánica con una estrategia activa de M&A estarán mejor posicionadas para capturar el crecimiento del mercado europeo de defensa”, añade Busquets.

Un cambio estructural

El informe concluye que esta tendencia no responde únicamente a la coyuntura geopolítica actual, sino a transformaciones de fondo: el aumento sostenido del gasto en defensa, la redefinición del papel internacional de Estados Unidos, las tensiones geoestratégicas y la irrupción de un nuevo paradigma tecnológico.

Ante esta disyuntiva, los expertos apuntan a que "Europa se ve obligada a adaptarse a este nuevo contexto. “Los adversarios han reorientado sus bases industriales hacia una economía de guerra…, obligando a los actores europeos a escalar rápidamente, implementar mejoras continuas y mantenerse ágiles frente a amenazas cambiantes”.

En este contexto, España afronta un escenario de oportunidades, pero también de exigencias.

La consolidación del sector, la competencia internacional y la necesidad de innovación marcarán el futuro de una industria que se prepara para una década decisiva.

Nuevo ecosistema

El informe también incide en que la industria europea de defensa vive una transformación acelerada hacia un modelo impulsado por la innovación y el protagonismo de startups tecnológicas.

Estas nuevas empresas están revolucionando el sector con sistemas autónomos, drones y municiones asequibles, producidos en masa y fácilmente actualizables.

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A diferencia de los grandes contratistas, las startups combinan tecnologías civiles con experiencia de combate, manteniendo la propiedad intelectual y agilizando los ciclos de desarrollo.

El aumento de la inversión privada en defensa está reforzando este ecosistema independiente, que promete reducir la dependencia europea de equipos no comunitarios. Según proyecciones de la UE, el gasto en material extracomunitario podría caer del 78 % en 2023 al 40 % en 2035.