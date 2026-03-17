Indra refuerza el ecosistema industrial de defensa en el Corredor Norte con más de 300 empresas de nueve CCAA

Indra prevé multiplicar por cuatro su huella industrial antes de 2027, ampliando sus centros productivos y reforzando la autonomía estratégica y tecnológica de España y Europa.

Durante la jornada se firmaron nuevos acuerdos de colaboración y se celebraron mesas redondas sobre tecnologías avanzadas y políticas de innovación.

El objetivo del encuentro fue impulsar la participación del tejido industrial español en los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

Indra reunió en Oviedo a 326 empresas y entidades de nueve comunidades autónomas para fortalecer el ecosistema industrial de defensa en el Corredor Norte.

Indra Group ha reunido en Oviedo a 326 empresas y entidades de nueve comunidades autónomas en el III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, celebrado en la Fábrica de Armas de La Vega.

La cita tuvo como objetivo impulsar la incorporación del tejido industrial español a los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

Bajo el lema “Innovar, avanzar y crecer. Todos juntos, más fuertes”, el encuentro fortaleció la cooperación entre las compañías del Corredor Norte —desde Galicia hasta Cataluña— y avanzó en la consolidación de un ecosistema tecnológico e industrial de alto valor en el ámbito de la defensa.

El evento fue inaugurado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y contó con la presencia de representantes institucionales de Asturias, Galicia y Castilla y León, además de directivos de más de medio millar de empresas.

Cerca del 30% de ellas ya forman parte de la cadena de suministro de Indra, compuesta en su mayoría por pymes y centros tecnológicos.

El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, destacó el papel de la compañía como motor industrial: “Indra asume su responsabilidad […] con la meta de reindustrializar el Corredor Norte, crear empleo de alto valor y desarrollar capacidades tecnológicas españolas”. En esta línea, subrayó que “no podemos hacerlo solos. Necesitamos colaborar en un ecosistema robusto”.

Escribano destacó los avances en Asturias, donde la compañía ha desarrollado nuevas capacidades industriales, y subrayó que “en Indra cumplimos lo que prometemos y trabajamos sin descanso para lograr nuestros objetivos”.

Añadió que “queremos generar valor, conocimiento y tecnologías 100 % nacionales, así como capacidades industriales para la autonomía estratégica de España y Europa. Podemos competir con los países más avanzados, pero necesitamos un ecosistema de colaboración sólido”.

Por su parte, el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, incidió en la dimensión estratégica de los PEM, calificándolos como una “oportunidad extraordinaria” que “nos va a exigir a todos el máximo esfuerzo”.

Asimismo, defendió la necesidad de desarrollar tecnología exportable y una transformación industrial con visión dual que beneficie a otros sectores.

Durante la jornada se celebraron mesas redondas centradas en sistemas de fabricación y tecnologías avanzadas, con participación de empresas y centros de referencia del ámbito industrial y digital. Asimismo, tuvo lugar un diálogo con representantes autonómicos sobre políticas industriales y de innovación.

El encuentro ha incluido la firma de nuevos acuerdos de colaboración con compañías del Corredor Norte, que se suman a las 140 alianzas cerradas desde 2025.

En la actualidad, Indra cuenta con más de 1.000 proveedores en defensa y ha identificado más de 300 potenciales socios adicionales, con el objetivo de ampliar y fortalecer su cadena de suministro.

En el marco de su plan industrial, la compañía prevé multiplicar por cuatro su huella industrial antes de 2027, pasando de 35.000 a más de 140.000 metros cuadrados.

Esta expansión se apoyará en nuevos centros productivos en distintas regiones, consolidando su estrategia para reforzar la autonomía estratégica y la competitividad tecnológica de España y Europa.