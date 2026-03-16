Indra firma un acuerdo con la asturiana Delca para la gestión de suministros industriales y logística en el Corredor Norte

Más de la mitad de las 52 empresas colaboradoras en El Tallerón son asturianas, impulsando el empleo local y el desarrollo del tejido industrial en la región.

El acuerdo incluye la digitalización de la cadena de suministro, disponibilidad 24/7 de componentes esenciales y optimización del ciclo completo de suministro industrial.

La alianza contempla integrar servicios avanzados de gestión de activos, mantenimiento y soporte técnico, reforzando la resiliencia operativa y la eficiencia industrial.

Indra ha firmado un acuerdo con la asturiana Delca para crear un hub logístico que gestionará suministros y servicios industriales en el Corredor Norte.

Como parte de su estrategia en la región norte peninsular, Indra acaba de firmar un acuerdo con la asturiana Delca para crear un hub logístico para la "gestión avanzada de suministros y servicios industriales".

El acuerdo marco contempla la integración de los servicios MRO (Maintenance, Repair and Operations) en los centros productivos que tiene la multinacional presidida por Ángel Escribano en el eje industrial del Corredor Norte.

La alianza, según explican, integra servicios avanzados de gestión de activos, mantenimiento y soporte técnico especializado, e incorpora servicios de valor añadido con el objetivo de reforzar la resiliencia operativa, la eficiencia industrial y la sostenibilidad.

Alberto Sosa, director de compras de Indra, ha recalcado esa "resiliencia operativa" como aspecto fundamental. "Al integrar a Almacenes Delca como socio estratégico, no solo aseguramos el suministro de hardware industrial, sino que incorporamos un brazo de servicios de ingeniería que nos permitirá crecer de forma escalable y sostenible".

Por otro lado, José Ramón Díaz, director de operaciones de Delca, ha destacado la importancia para la compañía de esta firma con Indra con el objetivo de "dar un salto hacia el futuro de la logística y a subirnos a la ola de la reindustrialización vinculada al sector de la defensa".

El acuerdo entre ambas compañías pone el foco en la optimización del ciclo completo de suministro industrial mediante la implantación de soluciones técnicas avanzadas que permitirán mejorar la disponibilidad, la trazabilidad y la eficiencia de los recursos productivos en los centros de Indra en la región.

Según explican en un comunicado conjunto, impulsarán la gestión integral de los suministros críticos a través de soluciones de vending industrial y almacenes de proximidad, garantizando de esta forma la disponibilidad 24/7 de componentes esenciales como herramientas neumáticas, hidráulicas y eléctricas.

También se gestionará el suministro de equipos de protección, materiales de soldadura, elevación y trincare, productos químicos y soluciones de metrología, entre otros.

La colaboración también incluye servicios de soporte técnico y asesoramiento en ingeniería en labores de mantenimiento en la parte de selección de componentes de alta eficiencia.

Asimismo, llevarán a cabo la digitalización de la cadena de suministro como uno de los pilares fundamentales del acuerdo y, de forma complementaria, desarrollarán un plan de estandarización de referencias técnicas y consolidación de los proveedores. Este último movimiento con el objetivo de reducir la complejidad operativa y los costes administrativos asociados.

La noticia sobre el acuerdo con Delca llega en un momento clave para Indra y su división Land Vehicles. La multinacional ha informado que en sus instalaciones de El Tallerón ya trabajan 402 personas de 52 empresas colaboradoras.

Más de la mitad de estas firmas son asturianas, lo que supone un importante impulso para el tejido industrial de la región que se reflejará en el empleo local y en la creación de un ecosistema altamente cualificado.