Indra exhibe ante el Digam los avances en su nueva fábrica de vehículos blindados en Gijón

Indra destaca la implicación del talento local y la industria asturiana en el desarrollo de este proyecto estratégico para las Fuerzas Armadas.

La factoría integrará producción, mantenimiento y modernización de carros de combate, reforzando la autonomía tecnológica e industrial española en defensa terrestre.

La planta contará con una nueva pista de pruebas con rampas de hasta el 60% de inclinación y otras zonas que simulan condiciones extremas para ensayos de vehículos.

Indra ha mostrado al director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa los avances en la adecuación de su fábrica de vehículos blindados en Gijón.

Indra ha recibido este lunes en sus instalaciones de Gijón la visita del almirante Aniceto Rosique, director general de Armamento y Material (DIGAM) del Ministerio de Defensa, quien pudo conocer de primera mano los progresos realizados en la adecuación de la factoría para la fabricación de vehículos blindados y lanzapuentes.

Durante el recorrido por las renovadas instalaciones, Rosique estuvo acompañado por el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, además de otros directivos de la compañía.

La visita permitió comprobar la transformación de la planta asturiana, que se prepara para asumir un papel estratégico en los programas de modernización del Ejército español y en el desarrollo de nuevas capacidades industriales en el ámbito terrestre.

Uno de los puntos destacados del recorrido fue la nueva pista de pruebas, concebida para ensayar los vehículos que salen de las líneas de producción.

El circuito incorpora rampas con inclinaciones de hasta un 60%, desniveles laterales del 40%, fosos y zonas de vadeo, entre otros elementos que reproducen las condiciones más exigentes de maniobra y movilidad todoterreno.

Visita del DIGAM a Gijón Indra

Asimismo, la responsable de integración de Indra en Gijón, Carmen Sanz, mostró al DIGAM el taller de integración de vehículos blindados, diseñado para optimizar los procesos de ensamblaje, pruebas y validación de los distintos sistemas que equipan las plataformas.

Durante la visita, Escribano subrayó el compromiso de la compañía con el cumplimiento de los plazos y la calidad de entrega: "Indra está dotándose de nuevas capacidades que le permiten cumplir con sus compromisos de entrega en tiempo y forma".

Visita del DIGAM a la planta de Gijón Indra

"Nos hemos preparado para acometer los Programas Especiales de Modernización, asegurando a las Fuerzas Armadas un servicio cercano y de máxima calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de las plataformas", ha insistido el presidente de la tecnológica.

Por su parte, el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, destacó la importancia del tejido industrial asturiano y el talento local en el desarrollo del proyecto. "La compañía ha encontrado en Asturias los profesionales y el talento industrial necesarios para abordar el reto de dotar a España y Europa de mayor soberanía y autonomía en la fabricación de vehículos terrestres", ha afirmado.

La planta de producción de Gijón abordará tanto la fabricación como el mantenimiento y modernización de carros de combate de cadenas y ruedas, con el objetivo de posicionarse como un eje clave en los programas nacionales y europeos de defensa terrestre.

Su actividad reforzará la autonomía tecnológica e industrial del país y consolidará a Indra como uno de los actores principales en el desarrollo de capacidades soberanas para las Fuerzas Armadas del siglo XXI.