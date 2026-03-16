El comisario de Defensa de la UE alerta de una inminente escasez de misiles antibalísticos

El comisario insta a Europa a asumir su propia defensa, ante el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indopacífico y la incertidumbre sobre su apoyo futuro.

La amenaza rusa y la escalada de tensiones en Oriente Medio aumentan la presión sobre la defensa europea, que debe incrementar su capacidad aérea en un 400%.

Kubilius reclama una reacción rápida de los países europeos para superar la fragmentación del mercado de defensa y reforzar la industria militar.

El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, advierte de una inminente escasez de misiles antibalísticos en la UE, Ucrania y países del Golfo.

El comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, advirtió este lunes de que tanto la Unión Europea (UE) como Ucrania y los países del golfo Pérsico se encaminan hacia una escasez de misiles antibalísticos, en un contexto marcado por la amenaza rusa y la escalada en Oriente Próximo.

“Habrá escasez de suministros de misiles antibalísticos para Ucrania, los países del Golfo y Europa”, alertó Kubilius durante su intervención en el Foro Europa celebrado en Bruselas, al reclamar una reacción rápida por parte de los Veintisiete.

El comisario urgió a la UE a superar la fragmentación de su mercado interior de defensa si quiere que su industria militar responda al nuevo entorno de amenaza.

Para ilustrarlo, lanzó una comparación directa con Washington: “¿Sería Estados Unidos más fuerte militarmente si tuviera 50 ejércitos estatales, 50 políticas de defensa soberanas a nivel estatal y 50 presupuestos de defensa?”.

Kubilius subrayó que, mientras la UE trata de reforzar su autonomía estratégica, la guerra de Rusia contra Ucrania sigue sin un horizonte claro de paz, pese a los esfuerzos diplomáticos para abrir una vía de negociación. “Existe una posibilidad real de que nos enfrentemos a una agresión rusa contra nosotros”, avisó.

El comisario recordó que Rusia destina a sus fuerzas armadas, en términos de paridad de poder adquisitivo, el equivalente al 85% del gasto en defensa de toda la UE y aseguró que Moscú “está preparada para utilizar entre siete y nueve millones de drones en 2026”.

A esa presión se suma, dijo, el impacto del conflicto en Oriente Medio: la guerra con Irán “puede afectarnos no solo con el aumento de los precios de la energía, sino también con ataques con misiles balísticos de hasta 3.000 kilómetros de alcance”.

Aumentar las capacidades

En esa línea, señaló que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido de que Europa necesita incrementar sus capacidades de defensa aérea “en un 400%”, una cifra que, a juicio de Kubilius, da la medida del retraso acumulado.

El comisario llamó además la atención sobre el giro estratégico de Washington, “desplazando su atención hacia la región indopacífica” y pidiendo a la UE que asuma “la responsabilidad de la defensa convencional y de la paz en Europa”.

“No tenemos motivos racionales para rechazar tal petición”, sostuvo, antes de insistir en que los países europeos “deben estar preparados para ser independientes y capaces de ser fuertes en la defensa” de su propio territorio.

Kubilius advirtió de que la UE ya no puede dar por descontado el paraguas estratégico estadounidense y que es “hora de que nos pongamos de pie sobre nuestros propios pies” para proteger a los 450 millones de ciudadanos europeos.

Igualmente, recordó que la invasión rusa de Ucrania ha demostrado que la guerra convencional “ha vuelto a Europa” y que el coste de la inacción sería mucho mayor que el esfuerzo de rearmarse y coordinarse ahora.

Kubilius se refirió también al reciente discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que generó controversia al afirmar que “Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ya no existe y que no volverá”.

El comisario hizo suyo ese diagnóstico: “No podemos afrontar los retos de hoy con las soluciones de ayer. Por eso necesitamos un cambio. Solo el cambio puede hacernos fuertes”, concluyó.