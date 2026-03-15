España reubica "temporalmente" a las fuerzas especiales destacadas en Irak por la guerra en Irán

El contingente español en Irak participaba en misiones de asesoramiento y apoyo al Servicio de Contraterrorismo iraquí y al Ejército, dentro de la Operación Inherent Resolve y la misión de la OTAN.

La decisión se tomó en coordinación con las autoridades iraquíes y la Coalición Internacional, reafirmando el compromiso español con la estabilidad y la lucha contra el Daesh.

Todos los militares españoles del SOTG se encuentran en lugares seguros y permanecerán allí hasta que la situación permita retomar sus funciones.

España ha reubicado temporalmente a su Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) en Irak debido al deterioro de la seguridad por la guerra en Irán.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) desplegado en Irak, ante el “deterioro de la situación de la seguridad” y “la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados” en el país.

Según una nota oficial, “España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak” debido al agravamiento de la crisis ocasionada por la guerra en Irán.

Defensa asegura que “todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh, ya se encuentran en lugares seguros”, donde permanecerán “a la espera de la evolución de la situación”

🇪🇸Tras el deterioro de la seguridad y la

imposibilidad de mantener los cometidos asignados, España reubica al personal del Grupo de Operaciones Especiales en coordinación con las autoridades iraquíes.



🫡Gracias a nuestros militares por su profesionalidad y compromiso con la paz pic.twitter.com/t0OdeEtuXq — Ministerio Defensa (@Defensagob) March 15, 2026

"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.



"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanece inalterable, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obliga a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.

El Grupo de Operaciones Especiales (GOE) participó en 2025 en diversas misiones junto a unidades del Servicio de Contraterrorismo iraquí (CTS), con el objetivo de asesorar en el planeamiento, la asistencia y el apoyo de los capacitadores durante las operaciones, según informó el Ministerio de Defensa el pasado diciembre.

La unidad española actuó como enlace directo entre el CTS y la Coalición Internacional, facilitando el acceso a apoyo aéreo, capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), evacuación médica (MEDEVAC) y otros recursos propios de las operaciones especiales.

En aquel momento, Defensa explicó que las operaciones se centraron en restringir la libertad de movimiento de las células terroristas remanentes. Gracias a ello, los efectivos españoles lograron neutralizar refugios utilizados como puntos de reagrupación y desactivar artefactos explosivos colocados para proteger accesos y rutas de movilidad ilegal.

En el marco de OTAN

España participa desde 2015, junto a las Fuerzas Armadas de otros países, en las labores de apoyo al Ejército iraquí con el objetivo de fortalecer sus capacidades y contribuir a la derrota del Daesh, en el marco de la Operación “Inherent Resolve” (OIR, por sus siglas en inglés), una fuerza multinacional conjunta liderada por Estados Unidos.

Además, desde octubre de 2018, las Fuerzas Armadas españolas asesoran al Gobierno de Irak en materia de seguridad nacional y en el desarrollo del sistema educativo militar profesional, dentro de la misión de la OTAN en Irak (NATO Mission-Iraq, NMI).