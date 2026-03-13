Los dos primeros drones de combate 'Valkyrie' equipados con el sistema de misión MARS de Airbus volarán a finales de año

El Valkyrie puede ser controlado por un Eurofighter o funcionar de manera autónoma, asumiendo misiones de alto riesgo y ampliando la capacidad operativa de la flota alemana.

Airbus avanza a ritmo acelerado en el desarrollo de la futura capacidad de combate aéreo colaborativo de Alemania. En su centro de Manching, cerca de Múnich, la compañía está ultimando los preparativos de los dos primeros drones de combate Valkyrie, adquiridos a la estadounidense Kratos, para su vuelo inaugural a finales de este año, según ha confirmado este viernes la compañía aeroespacial europea.

Estos aparatos serán los primeros en incorporar el sistema de misión europeo soberano Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure (MARS), desarrollado por Airbus, y representan el primer gran paso hacia la futura introducción de aviones de combate colaborativos no tripulados (UCCA) en la flota de la Luftwaffe, prevista para 2029.

El programa UCCA forma parte del esfuerzo de Alemania y sus socios europeos por establecer capacidades de combate aéreo avanzadas y autónomas, integrables con plataformas tripuladas como el caza Eurofighter o el futuro FCAS, si es que este último proyecto finalmente sale adelante.

En esta fase inicial, Airbus y Kratos combinan sus respectivas fortalezas: la experiencia del fabricante europeo en mando y control, integración de sistemas y soberanía tecnológica europea, junto con el probado rendimiento del dron estadounidense Valkyrie, un diseño que vuela con éxito desde 2019.

El sistema MARS actúa como el "cerebro" de los UCCA. Su componente de inteligencia artificial, denominado MindShare, no sólo sustituye al piloto ausente, sino que coordina y optimiza tareas entre múltiples plataformas aéreas, tripuladas y no tripuladas.

Esta arquitectura permitirá a los Valkyrie operar en enjambres, realizar misiones coordinadas de reconocimiento, guerra electrónica o ataque, e integrarse perfectamente en entornos de combate colaborativo.

Marco Gumbrecht, director Key account para Alemania en Airbus D&S, ha destacado que la combinación del Valkyrie y el MARS ofrece "una capacidad de combate fiable y soberana, disponible en el momento oportuno y a un coste asequible".

De igual manera, ha subrayado que, ante la actual situación geopolítica, Alemania y Europa necesitan "una solución madura, interoperable y fabricada con tecnología europea".

Por su parte, Steve Fendley, presidente de la división de sistemas no tripulados de Kratos, ha afirmado que la cooperación con Airbus permitirá ofrecer "un sistema multimisión y asequible, capaz de operar de forma independiente o conjunta con aeronaves tripuladas, ofreciendo masa aérea asequible y capacidad óptima para los escenarios de combate actuales".

En paralelo al desarrollo de los UCCA, Airbus también trabaja con la empresa israelí Rafael para dotar a los Eurofighter germanos del pod Litening 5 con capacidad de conectividad avanzada, permitiéndole ejercer funciones de aeronave de mando dentro de un sistema aéreo colaborativo.

Estas mejoras, unidas a pequeñas actualizaciones de aviónica, incrementarán significativamente su capacidad de combate y coordinación con drones.

El Valkyrie presenta 9,1 metros de longitud, 8,2 de envergadura y más de 5.000 kilómetros de alcance, con un peso máximo al despegue de tres toneladas y un techo operativo que supera los 45.000 pies.

Diseñado para misiones de ataque o reconocimiento profundo, podrá operar bajo control del Eurofighter o de manera totalmente autónoma, asumiendo misiones de alto riesgo y complementando a las plataformas tripuladas con velocidad, flexibilidad y bajo coste operativo.