Indra Group y Diehl Defence sellan una alianza para reforzar la soberanía europea en defensa aérea y misiles

El acuerdo se enmarca en el contexto de fuertes inversiones europeas en defensa, como los PEM de España y el plan ReArm Europe de la UE, buscando fortalecer la autonomía estratégica y la base industrial europea.

La alianza prevé el desarrollo futuro de sistemas multicapa y la posible ampliación a los ámbitos marítimo y aéreo, así como la incorporación de nuevas tecnologías disruptivas.

El primer proyecto conjunto será el desarrollo de una solución de defensa aérea terrestre de medio alcance, dirigida a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas.

Indra Group y Diehl Defence han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar y producir sistemas de defensa aérea y misiles, reforzando la soberanía europea en este ámbito.

El grupo tecnológico español Indra y la compañía alemana Diehl Defence han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar y producir conjuntamente sistemas de defensa aérea y misiles, con el objetivo de fortalecer la base industrial europea y avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica y autonomía estratégica en materia de defensa.

Como primer paso de esta colaboración, ambas compañías trabajarán en el desarrollo conjunto de una solución de defensa aérea terrestre de medio alcance (Ground-Based Air Defence, GBAD) destinada a cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas.

El proyecto se apoyará en la base tecnológica e industrial española y aspira a convertirse en el núcleo de una futura capacidad nacional en sistemas avanzados de defensa aérea y misiles.

El acuerdo contempla además el desarrollo de sistemas multicapa de defensa aérea basados en tierra. A medio plazo, la cooperación podría ampliarse también a los dominios marítimo y aéreo, así como a nuevas tecnologías disruptivas vinculadas a este ámbito.

Con esta alianza, Indra refuerza su ambición de liderar el desarrollo de una capacidad industrial española altamente innovadora en el campo de los nuevos sistemas de defensa aérea y misiles, actuando como motor del ecosistema nacional de defensa.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, destacó la urgencia de fortalecer la cooperación industrial europea ante las nuevas exigencias estratégicas del continente.

“Tenemos la responsabilidad de impulsar acuerdos tecnológicos e industriales que permitan a los ejércitos aliados disponer de sistemas de defensa más avanzados, en plazos cada vez más reducidos y con mayores volúmenes de producción”, señaló.

De izquierda a Derecha: Dirk Junginger, Executive Assistant to the Division Management Board; Juan Ramón Hernández Barrera, jefe de gabinete del presidente en Indra; Dr. Harald Buschek, Chief Programme Officer (CPO); Roland Greiner, Vice President of International Sales for Latin America, Spain and Portugal of Diehl; Helmut Rauch, CEO of Diehl Defence; Ángel Escribano, Executive Chairman of Indra Group; José Vicente de los Mozos, CEO of Indra Group; Manuel Ausaverri, Chief Strategy Officer de Indra Group. Indra

Escribano advirtió, además, que este reto exige “cambiar la forma de trabajar y adaptarse al nuevo contexto geopolítico e industrial”.

Por su parte, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, destacó que el acuerdo permitirá ampliar las capacidades tecnológicas y productivas del sector en España.

“Con este acuerdo, Indra Group da un paso adelante para ganar capacidad tecnológica y de producción en un ámbito clave. A la fuerte posición que España e Indra mantienen en defensa aérea y antiaérea se suma ahora la producción en España de nuevos sistemas de este tipo y misiles”, señaló.

Programas europeos de defensa

La alianza entre Indra y Diehl Defence llega en un momento de creciente inversión en defensa en Europa.

España ha activado sus Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas, que contemplan una inversión de 14.000 millones de euros en 2025.

A escala europea, la Unión Europea ha lanzado el plan ReArm Europe / Readiness 2030, con el objetivo de movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años para reforzar las capacidades militares del continente.

Dentro de esta iniciativa, la Comisión Europea ha presentado recientemente los cuatro primeros “European Readiness Flagships”, en los que la defensa aérea ocupa un papel central.

En este contexto, la colaboración entre Indra y Diehl Defence se apoya en la complementariedad de sus capacidades tecnológicas.

La empresa alemana aporta su amplia experiencia en sistemas de defensa aérea terrestre y misiles guiados, incluyendo la familia IRIS-T SLM, SLS y SLX.

Por su parte, Indra contribuye con su liderazgo en radares avanzados, comunicaciones tácticas y sistemas de mando y control para defensa aérea y antiaérea.

La alianza busca así reforzar la autonomía estratégica europea en un ámbito considerado crítico para la seguridad del continente, al tiempo que impulsa el desarrollo de una sólida capacidad industrial y tecnológica en España.

El acuerdo fue suscrito en la sede de la división de defensa de Diehl en Überlingen (Alemania) por el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, junto al CEO de Diehl Defence, Helmut Rauch, y el vicepresidente de Ventas Internacionales de la empresa alemana para Latinoamérica, España y Portugal, Roland Greiner.