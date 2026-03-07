Programas europeos conjuntos y autonomía estratégica, las claves de la industria española en la feria BEDEX de Bruselas

La industria española apuesta por la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades estratégicas para aumentar la autonomía y competitividad en el sector europeo de defensa.

El tejido de defensa español trabaja para aprovechar el escenario favorable actual en el sector industrial para consolidarse y crecer en el panorama europeo y mundial. Para ello, la participación en las ferias y eventos internacionales es clave y trampolín a muchos acuerdos y adquisiciones.

La próxima semana, del 12 al 14 de marzo, un total de 14 compañías españolas se desplazarán hasta Bruselas para exponer sus nuevas tecnologías y sistemas en la Brussels European Exhibition & Conference (BEDEX).

Bajo la coordinación de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), el Pabellón de España tendrá su hueco en esta primera edición de la feria belga.

El objetivo, según señalan desde la propia TEDAE, es fortalecer su posicionamiento en el entorno europeo y poner en valor sus capacidades industriales, tecnológicas y de innovación.

"La participación en esta edición inaugural refleja el compromiso del sector con la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades estratégicas y la consolidación de España como un socio fiable y competitivo en los principales programas europeos", explican desde la Asociación.

Las gigantes, en Bruselas

La mayoría de las compañías de la industria española de referencia en el sector de la defensa tendrán su representación en BEDEX la próxima semana.

Comenzando por Indra, la compañía de Ángel Escribano busca erigirse como el pilar en los programas nacionales y europeos en los que participa España, con algunos de ellos ya en camino.

"Europa afronta un entorno de seguridad cada vez más exigente que requiere capacidades avanzadas, interoperables y soberanas", ha explicado el propio Escribano.

Quien define a BEDEX como "un foro clave para reforzar la cooperación europea y avanzar en una base industrial y tecnológica de defensa más fuerte.

Representación del satélite Mini4EO.

Entre la tecnología que mostrará están los sistemas de defensa aérea, ciberdefensa y el satélite espacial Mini4EO.

La compañía también mostrará Crow, su sistema antidrón (C-UAS) ya operativo en el Ejército del Aire y del Espacio y desplegado en misiones internacionales.

Grupo Oesía acudirá igualmente a la cita belga donde mostrará sus avances en tecnologías como la fotónica, la inteligencia artificial aplicada, la ciberseguridad y el cifrado cuántico.

"La nueva feria BEDEX se consolida como un espacio clave para impulsar la cooperación industrial europea y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica común", ha explicado en esta ocasión Luis Furnells, presidente ejecutivo de la compañía.

Santa Bárbara Sistemas mostrará su catálogo de vehículos blindados en servicio —ya operativos en países como España, Reino Unido, Austria o Letonia— y algunos otros provenientes de varios programas europeos en los que participa.

Dentro de estos últimos está el COMMANDS, el MARTE o el CUADRIGA, todos ellos en proceso de diseño.

Por parte de SBS, dentro de la feria tratarán la necesidad de impulsar los mecanismos de compras conjuntas como herramienta para acelerar el refuerzo de las capacidades militares con plataformas como la ASCOD.

Vehículo ASCOD GDELS

"En un momento como el actual, reforzamos nuestro compromiso y ponemos todas nuestras capacidades al servicio de un objetivo común: fortalecer la defensa, la industria y la autonomía estratégica de España y Europa", ha afirmado Alejandro Page, director general de la compañía.

José Prieto Muñoz, director de desarrollo de negocio y relaciones institucionales de defensa y seguridad de GMV, explica que "participar en BEDEX representa una oportunidad clave para reforzar nuestro posicionamiento en el ámbito europeo de la defensa y la seguridad".

"Acudimos al evento para conocer de primera mano las prioridades de la representación institucional y presentar nuestras soluciones tecnológicas avanzadas", ha indicado.

La compañía destacará sus soluciones para la navegación militar resiliente, como el sistema ISNAV y sus versiones mini y micro, ya integrados en plataformas como el 8x8 Dragón y en programas de modernización de artillería.

También incluirán sistemas de gestión de combate y simuladores avanzados para el entrenamiento con sensores electroópticos.

La madrileña EM&E también participará en BEDEX con "una apuesta firme por el liderazgo de la industria española en el marco de la soberanía tecnológica europea", según ha explicado su presidente Javier Escribano.

"En un contexto global de constante cambio, la autonomía estratégica de Europa ya no es una opción, sino una prioridad y una necesidad que solo podemos alcanzar a través de la innovación y el desarrollo de capacidades industriales propias", ha puntualizado.

A Bruselas, EM&E mostrará su tecnología en estaciones remotas para ámbitos terrestres y navales, sistemas de guiado para munición, sensores electroópticos o sistemas robóticos.

"BEDEX es un punto de encuentro estratégico para la industria europea de defensa en un momento decisivo para el fortalecimiento de las capacidades del continente", ha explicado Manuel Martín Flórez, director general de defensa en Arquimea.

La compañía mostrará en la feria de Bruselas tecnologías como los sistemas merodeadores inteligentes multidominio.

Rama naval

En cuanto a la parte naval, la representación española está compuesta fundamentalmente por Navantia y SAES.

El astillero lleva varias semanas mostrando por Europa sus embarcaciones a países como Croacia o Dinamarca. Los buques de guerra de la española están, además, muy bien posicionados para hacerse con el contrato de Suecia.

Navantia destacará su participación en el proyecto europeo de buque digital, en el desarrollo de una nube de combate naval común o la nueva fragata europea. Asimismo, también mostrarán la clase de submarinos S-80 y las fragatas F-110.

Javier Mármol Peñalver, presidente y CEO de SAES, ha apuntado que participar en BEDEX "nos permite mostrar nuestra tecnología en acústica y multifluencia submarina, reforzar nuestra presencia global y crear nuevas alianzas estratégicas".

SAES está involucrada en programas como el submarino S-80 y las fragatas F-110 de Navantia, donde aportan "capacidades en electrónica, ingeniería y acústica submarina". También cuentan con participación en la aeronave C295 fabricada por Airbus Defence & Space.

Capacidad industrial española

La española Altia también estará en BEDEX mostrando su experiencia en áreas clave como ingeniería de software, ciberseguridad y analítica de datos. Natalia García, directora de sector público y defensa, explica que "es una oportunidad para dar visibilidad a la industria europea" y les permitirá "establecer importantes relaciones institucionales".

Epicom también estará en la cita con sus soluciones criptográficas para la protección clasificada y Multiverse Computing con sus aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas al sector de la defensa en campos como los vehículos autónomos.

Piedrafita, por su parte, mostrará sus soluciones de movilidad para vehículos militares, unidades de distribución de potencia y gestión integral del dato y sistemas embarcados.

Las españolas SmartPM, con su experiencia en entornos industriales complejos, y Uplifting Vertical, con sus soluciones para logística y cargas en entornos de defensa, completan el despliegue español en la feria belga.