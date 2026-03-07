EEUU refuerza el escudo Patriot de Emiratos Árabes con un contrato de 169 millones ante la presión misilística de Irán

La flexibilidad y capacidad de los Patriot resulta clave para proteger infraestructuras críticas y rutas energéticas frente a ataques de saturación en el Golfo.

El contrato incluye tareas de mantenimiento, instalación y soporte logístico para asegurar la disponibilidad y actualización de las baterías Patriot hasta 2031.

El acuerdo busca reforzar la defensa aérea emiratí ante la presión estratégica de Irán y ataques recientes con drones y misiles balísticos.

EEUU ha adjudicado a Raytheon un contrato de 169 millones de euros para mantener y modernizar los sistemas antimisiles Patriot en Emiratos Árabes Unidos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha adjudicado a Raytheon un contrato valorado en unos 169 millones de euros para suministrar equipos y proporcionar apoyo técnico destinado a mantener operativos los sistemas antimisiles Patriot desplegados por los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La decisión se enmarca en un escenario de creciente tensión regional y presión estratégica de Irán, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel en la operación Furia Épica.

Irán ha golpeado varios objetivos en Emiratos Árabes Unidos en respuesta a esa operación militar, incluidos puertos y bases que albergan fuerzas extranjeras, dañados por el impacto de drones y misiles balísticos iraníes.

El contrato, anunciado el 4 de marzo dentro de las adjudicaciones del Pentágono, se canaliza a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) y financiará la adquisición, instalación, inspección y soporte logístico de los sistemas Patriot utilizados por las fuerzas emiratíes, según indica Army Recognition.

Los trabajos se realizarán en las instalaciones de Raytheon en Tewksbury (Massachusetts) y está previsto que se prolonguen hasta marzo de 2031. Más que una compra puntual, el contrato se inscribe en una estrategia de sostenimiento operativo a largo plazo.

Plataforma lanzadora del sistema Patriot Raytheon

En la práctica, se trata de un programa integral de modernización y mantenimiento destinado a mantener las baterías Patriot en máximo nivel de disponibilidad, actualizar sus configuraciones y reducir los periodos de inactividad.

Para ello, el acuerdo integra en un único paquete tareas de mantenimiento, instalación y gestión logística dentro de un marco plurianual.

Un escudo frente a misiles y drones

La relevancia del Patriot para Emiratos se entiende mejor a la luz del entorno estratégico del Golfo.

En los últimos años, Irán ha demostrado que puede lanzar ataques combinados con misiles balísticos, misiles de crucero y drones suicidas, una táctica pensada para saturar las defensas de sus rivales regionales.

Un patrón que se ha visto de nuevo en su respuesta a la reciente operación de EEUU e Israel y en los ataques lanzados en los últimos días contra varios países de la región desde el inicio de la operación Furia Épica.

Comparativa visual del alcance operativo y la capacidad de carga de los principales misiles de Irán Ministerio de Defensa de Irán

La presión militar se vincula, además, a uno de los puntos neurálgicos de la seguridad energética global: el estrecho de Ormuz. Cualquier amenaza contra esta ruta marítima tiene un impacto directo sobre la economía emiratí, altamente dependiente del comercio internacional y de su papel como hub logístico global.

En ese contexto, el sistema Patriot sigue siendo uno de los pilares de la defensa aérea de 'capa inferior' frente a amenazas aerodinámicas y balísticas.

Diseñado para interceptar aeronaves, misiles de crucero y misiles balísticos en su fase terminal, el sistema combina radar multifunción, centro de control de tiro, lanzadores y misiles interceptores dentro de una arquitectura capaz de operar en entornos de guerra electrónica y ataques masivos.

PAC-2 y PAC-3: la combinación clave

Uno de los elementos más relevantes del sistema Patriot es la combinación de distintos tipos de interceptores. Emiratos emplea principalmente dos familias de misiles: el PAC-2 GEM-T y el PAC-3.

El PAC-2 utiliza una ojiva de fragmentación con guiado 'track-via-missile', eficaz contra aeronaves y misiles de crucero y con capacidad adicional frente a amenazas balísticas.

Imagen ilustrativa de un misil PAC-3 del sistema Patriot Lockheed Martin

El PAC-3, en cambio, está optimizado para destruir físicamente la cabeza de un misil balístico mediante impacto directo ('hit-to-kill'), utilizando un buscador activo en banda Ka y motores de control de actitud que le permiten realizar maniobras terminales de gran precisión.

La versión más avanzada, el PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), incorpora un motor de doble impulso y mejoras estructurales y de software que amplían el área defendida y aumentan la capacidad de interceptar misiles balísticos de mayor alcance.

Defensa ante ataques de saturación

El diseño de los lanzadores Patriot también influye directamente en la resistencia del sistema ante ataques masivos. Cada lanzador M903 puede cargar hasta doce interceptores PAC-3 MSE o dieciséis PAC-3 CRI, o bien un número menor de misiles PAC-2 dependiendo de la configuración elegida.

Una batería típica dispone de entre seis y ocho lanzadores, lo que permite adaptar la profundidad de munición a distintos escenarios tácticos.

En el Golfo, donde los adversarios pueden emplear drones baratos para agotar las reservas de interceptores antes de lanzar misiles balísticos más rápidos, esta flexibilidad se vuelve crítica.

Además, los lanzadores pueden desplegarse a varios kilómetros del radar, ampliando la zona defendida y dificultando la localización de los elementos clave del sistema por parte del adversario.

Un pilar de la defensa emiratí

La inversión estadounidense se suma a una estrategia más amplia de Emiratos para construir una defensa aérea y antimisiles escalonada. Ya en 2019 Washington autorizó la posible venta de hasta 452 interceptores PAC-3 MSE al país del Golfo como parte de su modernización militar.

En un escenario donde los ataques aéreos combinados se han convertido en una herramienta recurrente de presión estratégica, la clave ya no reside únicamente en adquirir nuevos sistemas, sino en mantenerlos plenamente operativos.

Desde esa perspectiva, el contrato adjudicado a Raytheon apunta menos a una expansión del arsenal que a garantizar la disponibilidad, la actualización tecnológica y la resiliencia de uno de los escudos antimisiles más importantes del Golfo hasta bien entrada la próxima década.