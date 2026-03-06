Los nuevos C295 de España acaparan la línea de producción de Airbus en Sevilla: el primer avión se entregará este verano

El C295 destaca por su capacidad de operar en pistas cortas y no pavimentadas, su tecnología avanzada y su cabina configurable para hasta 71 plazas.

El contrato con Airbus contempla la entrega de 16 aviones C295 en varias configuraciones, por un valor de 1.730 millones de euros, y otros 18 C295 MTA para enseñanza y paracaidismo.

El primer C295, en versión de vigilancia marítima, será entregado este verano y destinado a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria.

La línea de producción de Airbus en Sevilla está dedicada casi en exclusiva a los nuevos C295 encargados por el Ministerio de Defensa español.

Airbus Defence & Space ha pisado el acelerador en lo que a la producción de los nuevos aviones C295 encargados por el Ministerio de Defensa se refiere. A tal punto el gigante aeroespacial ha avanzado en el proyecto que, actualmente, la línea de montaje final (FAL) destinada a esta aeronave en su planta de Sevilla está completamente acaparada por las futuras unidades de España.

Desde la empresa han detallado que trabajan sobre cuatro de los aparatos, en tres configuraciones diferentes, que pronto formarán parte de la flota del Ejército del Aire y del Espacio.

En concreto, se trata de dos aviones en versión de transporte táctico (MTA), uno de vigilancia marítima (MSA) y otro de patrulla marítima (MPA).

De esta manera, Airbus cuenta con al menos cinco de los nuevos C295 de la fuerza aérea española en un avanzado estado de producción. Desde la empresa, no obstante, ante la consulta de este periódico no han querido precisar el número exacto de aeronaves ensambladas hasta el momento.

En noviembre del año pasado, la compañía llevó a cabo con éxito el vuelo de prueba de la primera unidad MSA de las ocho encargadas, en 2023, por el departamento que lidera Margarita Robles.

Los C295 españoles en la planta de Airbus en Sevilla Airbus

Este primer avión, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde Airbus, será suministrado este verano, en cumplimiento estricto del cronograma de entregas previsto en un principio. El Ejército del Aire destinará este C295 a la Base Aérea de Gando, en la isla de Gran Canaria.

De hecho, tal como adelantó el jefe de la base canaria a este periódico a finales de 2025, el Archipiélago recibirá tres de estas aeronaves a lo largo de 2026, que se dedicarán a misiones de vigilancia marítima y de búsqueda y rescate.

Junto con los aparatos en versión MSA, Defensa contrató con Airbus otros ocho aviones en configuración MPA, que una vez en servicio se emplearán en operaciones de guerra antisubmarina.

Sin embargo, desde el fabricante no han podido adelantar cuándo saldrá de sus instalaciones la primera aeronave MPA. En total, el contrato rubricado entre Defensa y Airbus por las 16 unidades asciende a 1.730 millones de euros.

Enseñanza y paracaidismo

Además de las versiones MSA y MPA, el Gobierno español aprobó, en julio de 2025, la compra a la compañía aeroespacial de otros 18 C295 MTA, por un valor de 1.300 millones de euros.

Este programa, incluido en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y Defensa, cuenta con una prefinanciación del Ministerio de Industria por un importe de 520 millones de euros.

Los C295 de España en la línea de montaje final Airbus

Estas unidades sustituirán a las aeronaves CN-235 de la Escuela Militar de Transporte Aéreo (EMT) y a los C-212 Aviocar empleados por la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), para proporcionar una formación completa y eficiente a los pilotos del Ejército del Aire.

Ante la consulta de EL ESPAÑOL, Airbus ha asegurado que el primero de estos aparatos será entregado a finales del año en curso.

Una cartera de 88 pedidos

Airbus acumula 88 C295 pendientes de entrega, 34 de ellos son de España. Esta aeronave es una de las joyas de la corona de la industria militar española, con 329 pedidos en todo el mundo. En la actualidad, 238 de estos aviones vuelan bajo los mandos de 41 operadores de 37 países de Europa, América, África y Asia.

Entre sus principales características, el C295 dispone de una cabina de 12,7 metros de longitud, la mayor de su categoría entre las aeronaves con espacio interior sin obstáculos, permitiendo configurar hasta 71 plazas. Esto facilita el transporte de una gran cantidad de carga paletizada, con descarga directa mediante su rampa trasera.

Avión C295 del Ala 35 del Ejército del Aire EA

El modelo de Airbus incorpora la capacidad STOL, lo que significa que puede despegar y aterrizar en distancias cortas. Su robusto tren de aterrizaje le permite operar en pistas no pavimentadas, tanto blandas como irregulares.

Asimismo, está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en vuelos a baja cota durante misiones tácticas, alcanzando velocidades de hasta 203 km/h.

La cabina de pilotaje, en su versión más avanzada, integra cuatro pantallas táctiles de alta resolución de 14 pulgadas, con funciones gráficas avanzadas de planificación de vuelo y compatibilidad total con gafas de visión nocturna.

Un elemento esencial de sus capacidades de patrulla y vigilancia es el sistema táctico FITS, que unifica y gestiona todos los sensores de misión, proporcionando una visión completa del entorno operativo y apoyando la toma de decisiones.