Navantia trabaja para adelantar la botadura de la fragata F-112 y mantiene la entrega del S-82 para finales de año

La actualización de las fragatas F-100 depende de tecnología estadounidense, aunque por ahora se mantienen las relaciones comerciales necesarias para su modernización.

El programa S-80 avanza con el S-83 en fase de integración y el S-84 en ensamblaje, ambos con el sistema AIP que mejora la autonomía en inmersión.

La botadura de la fragata F-112 podría adelantarse a finales de 2026, agilizando el calendario del programa de fragatas F-110.

Navantia prevé entregar el submarino S-82 a la Armada durante el último trimestre de este año tras completar pruebas clave en puerto y mar.

El de las fragatas F-110 clase 'Bonifaz' y el de los submarinos S-80 clase 'Isaac Peral' son los dos programas más importantes en los que está inmerso Navantia para la Armada. Y se encuentran avanzando satisfactoriamente.

Comenzando por el submarino, fuentes del astillero en Cartagena han confirmado a EL ESPAÑOL que el cronograma previsto para el S-82 se está cumpliendo y la entrega a la Armada de la segunda unidad se llevará a cabo "durante el último trimestre de este año".

"Los trabajos van bien, se van cumpliendo todos los hitos", aseguran. Sin embargo, todavía quedan algunas pruebas clave.

Durante la próxima temporada estival, el S-82 tiene previsto realizar evaluaciones importantes en puerto y mar con el objetivo de asegurar que el conjunto funciona y rinde tal y como se espera antes de entregárselo a la Armada.

Este proceso de recepción y aceptación por parte del personal de la Flotilla de Submarinos culminará con la puesta en servicio del buque.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico también apuntan a una relativa facilidad de estos exámenes finales tras la experiencia acumulada con el S-81 'Isaac Peral'.

"Estos ensayos con la primera unidad de cualquier clase de buque son siempre más complejos", afirman. "Ocurre lo mismo con el proceso de construcción, que también es más llevadero una vez se consigue completar el primer ejemplar".

S-82 'Narciso Monturiol' durante su ceremonia de botadura Navantia

El 'Isaac Peral' se entregó a la Armada el 30 de noviembre de 2023 y ha ido cumpliendo el proceso de puesta en servicio durante los dos últimos años. Uno de los hitos más importantes ocurrió en noviembre de 2025, cuando cumplió la misión de crucero de resistencia.

En cuanto al resto de integrantes del programa, el S-83 se encuentra en fase de integración —con algunos sistemas clave del AIP ya instalados en su interior—, mientras que el S-84 está en ensamblaje dentro del astillero cartaginés.

Estas dos últimas unidades del S-80 serán, a su vez, las primeras en incorporar el sistema de propulsión AIP que les confiere mayor autonomía en inmersión. Los S-81 y S-82 recibirán esta capacidad durante las carenas programadas.

Posible adelanto

En cuanto al programa de construcción de las F-110, el último gran hito se produjo el pasado septiembre cuando Navantia botó la F-111 'Bonifaz', que da nombre a la clase de fragatas encargadas por la Armada.

El trabajo de todas las unidades en construcción "sigue el calendario establecido", tal y como afirman fuentes de la Navantia consultadas por este periódico. E incluso es posible que se adelante la fecha de botadura de la segunda unidad.

Según ha explicado ya en varias ocasiones el astillero público español, los trabajos de la F-112 se ejecutan a muy buen ritmo en las instalaciones de la compañía en Ferrol.

La información oficial es que la botadura del buque se llevará a cabo "durante el primer trimestre de 2027", apuntan desde la compañía. Sin embargo, personal del programa ha explicado a EL ESPAÑOL que ya se plantea una reprogramación de la cronología y la maniobra podría realizarse antes del final de este 2026.

Este hito supondría un importante adelanto y aligeraría la presión de los astilleros gallegos, que encaran un programa compuesto por un total de cinco embarcaciones.

Render de la fragata F-110 Indra

En unas declaraciones realizadas el pasado verano, desde Navantia indicaban que "el equipo se enorgullece de adelantarse a lo previsto en el desarrollo del programa".

La entrega a la Armada de la primera unidad, la F-111 'Bonifaz', está prevista para el año 2028. Si todo va según lo previsto, la F-112 'Roger de Lauria' hará lo propio en la primera mitad del 2029.

En cuanto al resto de unidades, la F-113 'Menéndez de Avilés' comenzó a construirse en abril del pasado año y la botadura está programada para principios de 2028. La F-114 'Luis de Córdoba' será botada un año después y la F-115 'Barceló' en la primera mitad de 2030.

Actualización de las F-100

Navantia y la Armada se encuentran ultimando los detalles técnicos de la actualización de mitad de vida (MLU, por sus siglas en inglés) de las F-100. Se trata de un programa que mejorará de forma sustancial estas embarcaciones en el medio plazo y que es dependiente de tecnología estadounidense para poder llevarse a cabo.

Un asunto que choca frontalmente con las declaraciones de Trump de hace unos días, quien amenazó con cortar cualquier tipo de relación comercial con España al considerar a Sánchez un mal aliado, y los sucesivos desplantes y desmentidos por parte del Gobierno a un posible acercamiento.

Si bien España se encuentra bajo el paraguas de la Unión Europea y sus tratados comerciales, lo cierto es que existe una cierta desconfianza sobre si esto podría afectar de forma directa o indirecta a los programas antes mencionados.

Fuentes de la Armada han asegurado a EL ESPAÑOL que las relaciones comerciales con las compañías de defensa estadounidenses "se mantienen" hasta este momento, por lo que la garantía del suministro de sistemas y soporte no se ha alterado en los últimos días.

"España y Estados Unidos siguen siendo países aliados" más allá de las diferencias entre sus gobernantes. Pero reconocen que la industria naval de guerra española es particularmente dependiente de la tecnología estadounidense.

Algunas partes críticas de las embarcaciones como radares, lanzadores de misiles, sónares o el sistema de combate AEGIS son solo algunos de los desarrollos estadounidenses que podrían dejar de llegar en un escenario extremo de rotura comercial total, algo que no se contempla actualmente.

"La independencia tecnológica es a los que debemos dirigirnos, pero no se consigue en un día", afirman. "Hoy por hoy, los sistemas estadounidenses son los mejores del mercado y no hay alternativas".