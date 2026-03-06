Indra firma un acuerdo con la andaluza Ghenova para impulsar capacidades en el sector de la defensa

Ghenova, especializada en ingeniería y soluciones tecnológicas, aportará capacidades complementarias a Indra, especialmente en ciudades como Córdoba y Gijón, clave para la fabricación de radares y vehículos terrestres.

La compañía española Indra ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración con la multinacional de origen andaluz Ghenova Ingeniería para llevar a cabo algunos de los Programas Especiales de Modernización vigentes.

Según explican, el objetivo es proporcionar a las Fuerzas Armadas "los mejores productos y servicios con tecnología que contribuya a la soberanía nacional y explorar oportunidades en programas europeos y otros mercados internacionales".

Ambas compañías ya han colaborado en proyectos de apoyo logístico en el ámbito naval, uno de los sectores en los que la compañía con sede en Sevilla está especializada.

Además de amplia presencia en todo el país —con delegaciones en Andalucía, Asturias, Galicia o Madrid—, Ghenova también está presente en países como Reino Unido, Australia, Arabia Saudí o Brasil.

También cuenta con una huella industrial coincidente a la de Indra y de especial interés en el caso de Córdoba y Gijón, ciudades en las que la multinacional capitaneada por Ángel Escribano está concentrando sus capacidades de fabricación de radares y vehículos terrestres.

De esta forma, Ghenova "pasa a contribuir a la cadena de suministro global de Indra, que refuerza su red de socios y contribuye a que las oportunidades e inversores que están llegando al sector de la defensa alcancen a compañías y pymes de todo el territorio nacional".

La compañía andaluza está especializada en servicios integrales y multidisciplinares de ingeniería, consultoría y soluciones tecnológicas para proyectos complejos complementarios a los de Indra y que pueden ser de gran utilidad para los PEM.

Como gran empresa tractora, explican, Indra "contribuye además a mejorar la proyección y competitividad de sus colaboradores en el mercado internacional".

Ana Belén Buendía, directora del negocio naval de Indra, ha explicado que para la compañía "es clave contar con empresas de todo el territorio nacional con capacidades para apuntalar la fuerte y urgente demanda que vive el sector de la defensa de desarrollar y fabricar soluciones altamente innovadoras".

"Afortunadamente, en España contamos con empresas increíbles, con grandes capacidades, que hoy tienen por delante una oportunidad única para demostrar lo que valen y cuentan con Indra como aliada para hacerlo".

Por su parte, Daniel Hernanz, director de desarrollo de negocio de Ghenova, ha señalado que "para nuestra compañía, que ha ido creciendo poco a poco y conoce la dificultad para acceder a determinados proyectos o mercados, ir de la mano de Indra es una ventaja".

Hernanz también apunta al "orgullo" que es "contribuir a la soberanía tecnológica y al desarrollo socioeconómico de nuestro país". También ha apuntado su intención de contribuir a que "España sea una referencia en Defensa".

Con este acuerdo con Ghenova, Indra sigue "demostrando su compromiso de cumplir con los requisitos fijados por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa", tanto en el ámbito de proporcionar capacidades a las Fuerzas Armadas como que la carga de trabajo se distribuya a lo largo y ancho de todo el país.