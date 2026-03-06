Francia refuerza su despliegue naval en el Mediterráneo, al Charles de Gaulle se suma un portahelicópteros

Francia ha enviado además la fragata Languedoc y armamento antiaéreo a Chipre tras ataques con drones a la base británica de Akrotiri.

El grupo naval francés incluye dos fragatas francesas, una holandesa, una italiana, un submarino francés y un buque de suministro, preparados para enfrentar amenazas como drones o misiles.

El portahelicópteros Tonnerre tiene como misión apoyar la evacuación de ciudadanos franceses del Líbano en caso necesario.

Francia refuerza su presencia naval en el Mediterráneo con el portaaviones Charles de Gaulle y el portahelicópteros Tonnerre para proteger la zona y normalizar el tráfico marítimo.

Francia ha reforzado su despliegue naval en el Mediterráneo con la llegada de su portaaviones Charles de Gaulle y de un portahelicópteros, dentro de un dispositivo que busca garantizar la protección en la zona y contribuir a la normalización del tráfico marítimo afectado por la guerra en Oriente Próximo.

Una portavoz del Estado Mayor del Ejército francés explicó este viernes a EFE que el portahelicópteros, ya desplegado en aguas mediterráneas, tiene como misión “completar el dispositivo” activado tras el estallido del conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El portahelicópteros Tonnerre partió de la base naval de Toulon hacia la zona para ayudar en la eventual evacuación de ciudadanos franceses del Líbano.

Un buque del mismo tipo ya había sido desplegado en otoño de 2024 frente a las costas del Líbano, preparado para intervenir en caso de que fuera necesaria una operación de repatriación de ciudadanos franceses durante la ofensiva israelí.​

Este viernes ha entrado también en el Mediterráneo, a través del estrecho de Gibraltar, el portaaviones Charles de Gaulle, que hasta finales de la semana pasada permanecía en el puerto sueco de Malmö tras participar en unas maniobras en el mar Báltico.

#BREAKING | 🇫🇷 — French Navy's nuclear-powered aircraft carrier Charles de Gaulle (R91) has crossed the Strait of Gibraltar and entered the Mediterranean Sea, en route to the Middle East. pic.twitter.com/7BIHtncUkn — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) March 6, 2026

El grupo marino encabezado por el portaaviones nuclear, además de la fragata española Cristóbal Colón, está compuesto por dos fragatas francesas, una holandesa, una italiana, un submarino francés y un buque de suministro.​

Se trata de un grupo naval pensado para protegerse de amenazas como drones o misiles.

Otra fragata francesa, la Languedoc, ha sido enviada a las proximidades de Chipre junto con armamento antiaéreo, después de que la base británica de Akrotiri, en la isla, fuera atacada con drones que, según el Gobierno chipriota, habrían sido lanzados desde el Líbano, probablemente por la milicia chií Hizbulá, aliada de Irán.

En un discurso a la nación el pasado martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, detalló un paquete de medidas para reforzar la seguridad de los intereses franceses en Oriente Próximo, apoyar a sus socios en la región y contribuir a restablecer el tráfico marítimo alterado por la guerra.

Francia mantiene acuerdos de defensa con Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, así como compromisos de seguridad con Jordania e Irak, donde sigue desplegando fuerzas sobre el terreno