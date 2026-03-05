París abre sus bases a aviones militares "de apoyo" de EEUU, pero veta los cazas y su uso en los ataques a Irán

Francia culpa a Teherán de la escalada por sus programas armamentísticos y apoyo a grupos terroristas, y propone una coalición internacional para garantizar la seguridad en la región.

Recientemente, dos bases francesas en Emiratos Árabes Unidos fueron atacadas desde Irán, aunque no hubo víctimas y las instalaciones siguen operativas.

El permiso se limita a aviones de apoyo y no incluye aeronaves de combate; Francia aclara que estas aeronaves no intervendrán en operaciones ofensivas contra Irán.

Francia autoriza a aviones militares estadounidenses de apoyo a utilizar una base aérea en su territorio, pero excluye el uso de cazas y su participación en ataques a Irán.

Francia ha dado su autorización para que aviones militares estadounidenses, pero no cazas como los que participan en los ataques en Irán, dentro de la operación Furia Épica, utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés, no otras bases que tiene en Oriente Próximo.



Fuentes del Estado Mayor del Ejército francés subrayaron que ese permiso se ha dado para "aviones estadounidenses en apoyo a las operaciones", sin precisar de qué tipo, más allá de insistir en que quedan excluidos los "aviones de combate", según señala la agencia EFE.



Las fuentes puntualizaron que la información que ofrecieron previamente de que se había dado autorización para que aeronaves estadounidenses pudieran utilizar bases francesas en Oriente Medio era "errónea", sin otras explicaciones.



Sin embargo, sí precisaron que las aeronaves estadounidenses que pasen por su base en Francia (diversos medios han señalado que es la de Istres, cerca de Marsella) no intervendrán en los ataques de Irán, sino únicamente para ofrecer protección a sus socios en la región.



A comienzos de semana, dos bases francesas situadas en los Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzadas por ataques lanzados desde Irán.

No obstante, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, declaró este jueves que “no existe certeza” de que Francia fuera el objetivo directo de esa ofensiva, recordando que las instalaciones afectadas son compartidas con las fuerzas emiratíes.



En esas acciones ofensivas iraníes no hubo víctimas ni heridos y, como precisó Vautrin en una entrevista a la emisora RTL, las bases han seguido estando completamente operativas.

Francia ha dirigido duras críticas a Estados Unidos e Israel por los ataques contra Irán, llevados a cabo —según París— al margen de cualquier marco de legalidad internacional.

Sin embargo, el Gobierno francés ha subrayado que la responsabilidad última de la actual escalada recae en Teherán, al considerar que lleva años vulnerando las normas internacionales con sus programas de armamento nuclear y balístico, además de su apoyo continuado a grupos terroristas en la región.

En este contexto, las prioridades de Francia pasan por proteger a los más de 400.000 ciudadanos franceses que residen en Oriente Medio, respaldar a sus socios «injustamente atacados por el régimen iraní» y restaurar la libre navegación en las rutas marítimas que se han visto perturbadas por el conflicto.

Para ello, París ha planteado la creación de una coalición internacional que garantice la seguridad y estabilidad en la zona.