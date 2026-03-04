España estrecha lazos militares con Argelia: el Gobierno aprueba la venta de 8 aviones C295 a Argel por 385 millones

El Gobierno español no autorizó exportaciones de material de defensa a Israel en la primera mitad de 2025, en cumplimiento del embargo vigente.

Las exportaciones españolas de material de defensa crecieron un 18% en el primer semestre de 2025, alcanzando los 2.332,7 millones de euros.

El modelo C295, ensamblado en Sevilla, es un referente de la industria militar española y ya contaba con presencia previa en Argelia desde 2004.

España aprueba la venta de ocho aviones C295 a Argelia por 385,2 millones de euros, consolidando el acercamiento bilateral tras la crisis diplomática de 2022.

España y Argelia parecen haber enterrado sus diferencias tras la crisis diplomática vivida, en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez dio un giro de 180º histórico respecto a la postura española sobre el Sáhara Occidental. Ahora, la buena sintonía entre ambos países ha quedado plasmada en una transacción militar valorada en 385,2 millones de euros.

Se trata de la venta por parte de Airbus de ocho aviones de transporte C295 a Argel, transacción que recibió el visto bueno del Gobierno español en enero de 2025.

Así se refleja en el informe sobre las exportaciones españolas de armamento autorizadas y realizadas en el primer semestre del año pasado, que la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, presentará este miércoles en el Congreso y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

No obstante, estas no serán las primeras unidades de este modelo de aeronave que adquirirá el país magrebí. En 2004, Argelia se convirtió en el primer operador africano del C295, tras adquirir dos aviones en versión de transporte VIP y otras cuatro para misiones de patrulla marítima.

De hecho, el C295, que Airbus ensambla en sus instalaciones de Sevilla, es uno de los productos estrella de la industria militar española. En los primeros seis meses de 2025, el gigante aeroespacial concretó las exportaciones de tres de estos aparatos.

Avión C295 Airbus

Los aviones despegaron desde la capital andaluza con destino Mozambique, Kazajstán y Canadá. Estas ventas, siempre según el informe elaborado por la Secretaría de Comercio, ascendieron a 112,7 millones de euros.

El gigante aeroespacial acumula 329 pedidos de esta aeronave y las entregas ya han alcanzado las 241 unidades. En la actualidad, 238 de estos aviones vuelan bajo los mandos de 41 operadores de 37 países de Europa, América, África y Asia emplean el C295.

Crecimiento del 18%

Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones españolas de material de defensa alcanzaron un valor total de 2.332,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior (1.976,1 millones).

Este aumento refleja una tendencia de consolidación del sector exportador de armamento nacional, impulsado por la fortaleza de los proyectos industriales conjuntos con aliados europeos y por la demanda creciente en determinados mercados extracomunitarios.

El valor de las exportaciones autorizadas durante este mismo periodo ascendió a 19.727,6 millones de euros, de los cuales las exportaciones efectivamente realizadas representaron el 11,8%.

Esta cifra, sin embargo, no refleja una correlación directa entre licencias aprobadas y exportaciones ejecutadas en el mismo ejercicio, debido a que las licencias individuales tienen una vigencia de un año, mientras que las licencias globales pueden extenderse hasta tres años. Por tanto, parte de las operaciones realizadas en 2025 podrían derivarse de autorizaciones emitidas en años anteriores.

En cuanto al destino geográfico de las exportaciones, las operaciones dirigidas a países de la Unión Europea y la OTAN concentraron el 64,6% del total, con un valor conjunto de 1.506,7 millones de euros.

Dentro de este grupo, Alemania fue el principal receptor (373 millones, 16% del total), seguida por Reino Unido (251 millones, 10,8%) y Países Bajos (227 millones, 9,7%). Estas cifras confirman el peso de los programas de cooperación industrial y tecnológica en el ámbito comunitario y atlántico, como los desarrollos conjuntos en aviación, sistemas terrestres y electrónica de defensa.

El 35,4% restante de las exportaciones, equivalente a 826 millones de euros, se distribuyó entre 59 países no pertenecientes a la UE ni a la OTAN. Entre ellos, destacaron especialmente los Emiratos Árabes Unidos (246 millones), India (231 millones) y Kazajstán (81,5 millones).

Por tipo de material, sobresale la categoría correspondiente a "Aeronaves", que concentró un valor de 1.552,2 millones de euros, evidenciando el liderazgo del sector aeronáutico en el conjunto de las exportaciones españolas de defensa.

Sin rastros de Israel

A lo largo de la primera mitad de 2025, el Gobierno español, en conformidad con el embargo de armas aprobado el año pasado, no autorizó ninguna exportación de material antidisturbios o de defensa que pudieran ser utilizados por las fuerzas armadas o de seguridad israelíes.

Asimismo, desde el Ejecutivo han recordado que, desde octubre de 2023, no se ha aprobado ninguna nueva licencia de venta con destino final Israel.

En este sentido, el informe confeccionado por la Secretaría de Comercio afirma que las únicas licencias concedidas tuvieron carácter temporal y no comercial, vinculadas a operaciones de mantenimiento o reparación de equipos de las Fuerzas Armadas españolas.

Finalmente, entre enero y junio del último año se denegaron cinco licencias de exportación a cuatro países: una a Israel (por conjuntos de detonadores no eléctricos), dos a Níger (explosivos y detonadores), una a Bahréin (1.200 disparos de munición de 30 mm) y una a Cuba (munición de pistola de 9x18 mm).