Defensa participa en la evacuación de españoles en Oriente Próximo con un A330 MRTT del Ejército del Aire

El ministro Albares ha destacado la dificultad y delicadeza de la operación, mientras el presidente Sánchez promete asistencia total a los ciudadanos en la zona.

La coordinación entre los Ministerios de Exteriores y Defensa busca garantizar el regreso seguro de los españoles afectados por la cancelación de vuelos en la región.

Un Airbus A330 MRTT del Ala 45 de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz ha sido desplegado para la operación, con capacidad para 250 pasajeros.

El Ministerio de Defensa participa en la evacuación de españoles en Oriente Próximo tras el estallido del conflicto con Irán.

La irrupción de la operación Furia Épica en Oriente Próximo el pasado sábado ha incrementado de forma notable la tensión en una región ya compleja de por sí.

Ante esta situación, la mayoría de los aeropuertos y aerolíneas han decidido cancelar gran parte de sus operaciones en pro de la seguridad aérea, afectando de lleno a algunos españoles que se encontraban por diferentes motivos en esa misma región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Defensa, ha puesto en marcha una operación para evacuar a los españoles que quieran regresar a su país tras "estallar el conflicto con Irán".

La plataforma aérea elegida para esta ocasión es un Airbus A330 MRTT, con espacio para 250 pasajeros y perteneciente a la flota del Ejército del Aire y del Espacio.

Según ha explicado el propio Ejército del Aire, se trata de una unidad del Ala 45 de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y la aeronave ya se encuentra rumbo a Oriente Próximo, aunque sin especificar destino.

"El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que participan en esta operación", afirman.

Por el momento, el dispositivo de evacuación solo contempla el flete de un avión, aunque no se descarta que se desplieguen más próximamente, según recoge Efe.

En una entrevista realizada en TVE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que se trata de "una de las operaciones más difíciles y delicadas de todas las evacuaciones que se van a hacer".

"Por lo que me han dicho, [la operación] sigue transcurriendo bien y, si todo concluye felizmente, en unas horas podremos dar buenas noticias", ha asegurado el ministro.

En una declaración institucional este miércoles, Sánchez ha prometido asistencia a los españoles que se encuentran en la región para ayudarles a regresar, algo para lo que ha dicho que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.