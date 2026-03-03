Macron envía el portaaviones 'Charles de Gaulle' al Mediterráneo para proteger las rutas comerciales

El portaaviones Charles de Gaulle puede albergar hasta 40 aeronaves y está equipado con avanzados sistemas defensivos y capacidades de guerra electrónica.

El despliegue francés incluye aviones Rafale, sistemas antiaéreos y una fragata adicional, reforzando la presencia militar francesa en la región.

Francia impulsa una coalición internacional para asegurar el tráfico marítimo ante las amenazas en el estrecho de Ormuz, canal de Suez y mar Rojo por la crisis en Oriente Próximo.

Emmanuel Macron ha ordenado el envío del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo para proteger rutas comerciales estratégicas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes el envío del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo y el lanzamiento de una iniciativa para crear una coalición internacional destinada a asegurar el tráfico marítimo en plena escalada de la crisis en Oriente Próximo.

En un discurso televisado a la nación, advirtió de que el cierre del estrecho de Ormuz y las amenazas sobre el canal de Suez y el mar Rojo obligan a actuar para proteger rutas “esenciales para la economía mundial”.

Macron subrayó que Francia tiene “intereses económicos que preservar” y que la guerra está provocando “profundas perturbaciones” en los precios del petróleo y del gas, así como en el comercio internacional.

“Muchas cosas siguen siendo inestables, pero Francia sigue siendo una potencia que protege a los suyos, que busca la paz, fiable, previsible y determinada”, afirmó el jefe del Estado.

El Charles de Gaulle, que participaba en maniobras en el mar Báltico, será redirigido al Mediterráneo acompañado de sus medios aéreos y de una fragata de escolta, lo que supone un refuerzo significativo del dispositivo francés en la región.

El despliegue incluye aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y un radar aerotransportado enviados “en las últimas horas”, según el presidente, además del envío a Chipre de la fragata Languedoc y de capacidades antiaéreas adicionales.

Características del portaaviones

El Charles de Gaulle es el único portaaviones de propulsión nuclear de Francia y buque insignia de su Marina.

Desplaza unas 42.000 toneladas, mide 261 metros de eslora por 64 de manga y alcanza unos 27 nudos gracias a sus dos reactores K15, con una autonomía prácticamente ilimitada; a bordo viajan unos 2.000 militares entre tripulación y grupo aéreo.

Su cubierta puede acoger hasta 40 aeronaves, principalmente cazas Rafale M, aviones de alerta temprana E-2C Hawkeye y helicópteros, lo que le permite proyectar poder aéreo a larga distancia.

Para su protección, dispone de misiles antiaéreos Aster 15 y Mistral, además de otros sistemas de autodefensa respaldados por un potente conjunto de radares y equipos de guerra electrónica capaces de detectar, seguir y neutralizar múltiples amenazas.

Apoyo a las bases

En su intervención, Macron recordó que Francia reaccionó desde el inicio de la crisis, cuando sus bases en el Golfo contribuyeron a derribar drones lanzados desde Irán y sufrieron “daños limitados”.

Explicó que el dispositivo militar francés en la zona ya ha sido reforzado con cazas, radares y sistemas antiaéreos, y que seguirá aumentando “tanto como sea necesario” en los próximos días.

“Tenemos acuerdos de defensa que nos vinculan con Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos son particularmente atacados, y les debemos solidaridad”, insistió Macron.

El presidente enmarcó el envío del grupo aeronaval no solo como un gesto de apoyo a sus socios del Golfo, sino también como una señal de que París está dispuesta a liderar los esfuerzos para garantizar la libertad de navegación en unos corredores marítimos cada vez más expuestos al conflicto.