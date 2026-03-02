El Reino Unido a punto de cerrar un contrato con Leonardo para comprar 23 helicópteros de apoyo al transporte

Leonardo propone el modelo AW149 como relevo para los veteranos Puma de la RAF, destacando su capacidad versátil y bajo riesgo técnico.

El contrato es crucial para mantener 3.000 empleos directos y 9.000 indirectos, además de garantizar la continuidad de la última fábrica de helicópteros militares en Reino Unido.

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha intervenido para asegurar el acuerdo, buscando proteger empleos y la industria nacional ante el riesgo de cierre de la planta de Yeovil.

El Reino Unido está a punto de cerrar un contrato con Leonardo para la compra de 23 helicópteros de apoyo al transporte medio, fabricados en territorio británico.

La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, está a punto de aprobar un contrato para la compra de 23 helicópteros de apoyo de transporte medio a la compañía italiana Leonardo, que se encargará de fabricar una nueva flota de aeronaves militares en territorio británico.

Así lo informó Reuters, citando una fuente del Tesoro. Según la agencia, Reeves intervino personalmente para evitar que el acuerdo se viniera abajo, en una decisión que combina objetivos de política industrial, defensa y empleo.

Leonardo había advertido que, sin un nuevo contrato, podría verse obligada a cerrar la última planta de producción de helicópteros militares en el Reino Unido, situada en Yeovil, en el suroeste de Inglaterra.

Un cierre tendría un fuerte impacto económico y social: pondría en riesgo 3.000 empleos directos y otros 9.000 indirectos en la cadena de suministro, en un momento en que el Gobierno laborista intenta demostrar que el aumento del gasto en defensa también puede traducirse en protección del tejido industrial británico.

Fuentes cercanas a Reeves explicaron que la ministra se ha sentido "obligada" a actuar para garantizar que la inversión militar fortalezca a las empresas y trabajadores británicos. "No iba a permitir que este acuerdo se desmoronara bajo su gestión".

Este mismo jueves, durante la presentación de resultados de Leonardo, el director ejecutivo Roberto Cingolani informó que muy pronto podría conocerse la tan esperada decisión sobre la adquisición del Nuevo Helicóptero Mediano (NMH) del Reino Unido, lo que indica un posible movimiento en un contrato crítico para el futuro de la línea de producción de Yeovil.

El AW149 garantiza una seguridad de la tripulación sin precedentes. Leonardo

En el mismo sentido, un portavoz del Ministerio de Defensa aseguraba esta semana que "el programa británico New Medium Helicopter está actualmente en curso y todavía no se han tomado decisiones definitivas respecto a la licitación. El resultado se confirmará en su debido momento".

Otra fuente señaló que la oferta de Leonardo expira el 1 de marzo y que en los próximos días podrían celebrarse nuevas conversaciones entre el Gobierno y la compañía para ultimar los detalles del contrato.

Por su parte, Sky News informó que el ministro de Defensa, John Healey, tenía previsto visitar la planta de Yeovil para anunciar el acuerdo, pero canceló el acto al no contar todavía con la aprobación formal del Tesoro.

El retraso en la decisión sobre el nuevo helicóptero mediano del Reino Unido parece deberse a la presión presupuestaria, la reevaluación estratégica y la sensibilidad industrial más que a cualquier problema técnico con la aeronave.

El bimotor AW149

La compañía Leonardo propone su helicóptero de carga media AgustaWestland AW149 para cubrir el requisito británico de una nueva flota de helicópteros medianos, presentándolo como un relevo moderno y de bajo riesgo para los veteranos Puma de la Royal Air Force (RAF).

El AW149, un bimotor versátil, está diseñado para transporte de tropas, apoyo logístico, evacuación médica y misiones de servicio público. Su arquitectura modular permite adaptar los sistemas de misión, la aviónica y el equipo de supervivencia a medida que evolucionan las necesidades operativas.

La compañía lo presenta como una plataforma madura, ya certificada y en servicio, lo que reduce los riesgos técnicos y de plazos.

Un siglo de historia

La factoría de Yeovil no es solo una instalación industrial: es un símbolo de la industria aeronáutica británica. Fundada en 1915 bajo el nombre de Westland, comenzó fabricando aviones para la Primera Guerra Mundial.

En la década de 1950 se especializó en helicópteros y, en los últimos años, ha producido modelos emblemáticos como el Merlin y el Apache.

El contrato que ahora estudia Reeves no solo definirá el futuro inmediato de esos programas, sino también la continuidad de la última línea de ensamblaje de helicópteros militares en suelo británico.

En juego no está únicamente la adquisición de 23 aeronaves sino el equilibrio entre disciplina fiscal y soberanía industrial.