Defensa monitoriza "permanentemente" la situación de los militares españoles afectados por la guerra de Irán

España mantiene su batería de misiles Patriot en la base de Incirlik (Turquía) desde 2015, como parte esencial de la defensa antimisiles en la región.

La ministra Margarita Robles ha negado que las bases españolas de Rota y Morón estén prestando asistencia a Estados Unidos en ataques contra Irán, subrayando que solo se actuaría bajo legalidad internacional.

Las tropas españolas en Líbano, Irak y Turquía están tomando todas las medidas de prevención y seguridad; en Líbano, han pasado la noche en búnkeres por los ataques cruzados en la zona.

Defensa monitoriza de forma permanente la situación de los más de mil militares españoles desplegados en Oriente Próximo ante la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que los más de mil militares desplegados en la región de Oriente Próximo están bien, pero ha matizado que su departamento monitoriza la "difícil" situación allí de forma "permanente".

En una visita a la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78, ubicada en la Base Aérea de Armilla (Granada), Robles ha puntualizado que las tropas desplegadas en Líbano, Irak y Turquía están tomando "todas las medidas de prevención y seguridad" en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado bombardeos por parte de Teherán.

Robles ha puesto el foco en los alrededor de 650 militares desplegados en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), habida cuenta de que se encuentran en el centro de los ataques cruzados entre el partido-milicia chií Hezbolá, que se ha sumado al conflicto, y Tel Aviv.

La ministra ha desvelado que han pasado la noche en búnkeres, pero actualmente "están velando por su integridad".

En Irak, donde hay tropas españolas desplegadas en la misión de la OTAN y en la de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, los militares "están perfectamente situados para evitar cualquier tipo de ataque, con precaución y prudencia", ha precisado Robles.

Y en Turquía, en el marco de la operación de apoyo en la que militares españoles operan la batería de misiles Patriot, los soldados españoles tienen una situación de "normalidad y tranquilidad".

Desde 2015, España refuerza ese escudo con una batería Patriot desplegada en la base de Incirlik, a apenas 8 kilómetros de Adana, pieza clave de la defensa antimisiles en el flanco sur y protección esencial para los cerca de dos millones de civiles de la región.

En cualquier caso, la ministra ha hecho hincapié en que el Ministerio de Defensa hace un "seguimiento permanente de la situación".

Así, ha indicado que está en contacto "permanente" con los militares y los españoles que trabajan en empresas públicas de la zona que se está viendo afectada por la guerra.

Rota y Morón

Preguntada sobre si España prestará apoyo a EEUU desde la Bases españolas de Rota y Morón, Robles ha negado categóricamente que las bases andaluzas de Morón y Rota presten asistencia a EEUU en su ataque a Irán y ha añadido que solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente no, en las bases que hay en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Rota (Cádiz) no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra a preguntas de los periodistas durante un acto en Armilla (Granada).

Además, Robles ha hecho hincapié en que España "no puede apoyar a un régimen como el de allí -Irán- pero la fórmula no puede ser la violencia".

Sobre la salida de aviones cisterna de las bases andaluzas que Estados Unidos habría desplazado hacia otras bases europeas, Robles ha asegurado que "ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo".

La ministra ha confirmado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de "irse con estos aviones a otras bases" sabiendo que, desde las españolas, "no van a operar".