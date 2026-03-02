CSG refuerza su expansión en Hungría con miles de vehículos militares y la vista puesta en los HIMARS

CSG también aspira a participar en el programa de lanzacohetes HIMARS, lo que elevaría el nivel tecnológico de la industria húngara y consolidaría su posición en el mercado europeo de defensa.

El acuerdo prevé que gran parte de la producción y montaje de los vehículos militares se realice en Hungría, fortaleciendo la industria local.

La operación incluye la compra del 49% de 4iG Space & Defence Technologies y una participación indirecta del 37% en Rába Automotive Holding.

CSG refuerza su presencia en Hungría con la entrega de miles de vehículos militares para las Fuerzas Armadas húngaras.

La entrada del grupo checo CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, en la industria de defensa húngara se enmarca en una estrategia de expansión a largo plazo que combina inversión industrial, transferencia tecnológica y contratos ya asegurados.

El núcleo de la operación gira en torno a la producción y entrega de miles de vehículos militares para las Fuerzas Armadas de Hungría, así como a la posible participación en el programa de lanzacohetes HIMARS.

La compra del 49% de 4iG Space & Defence Technologies, que otorga a CSG una participación indirecta del 37% en Rába Automotive Holding, se inscribe en un plan industrial estratégico que incluye inversiones iniciales respaldadas por contratos firmados para el suministro de vehículos tácticos pesados.

El acuerdo marco suscrito prevé la fabricación y entrega de varios miles de vehículos tácticos para el Ejército húngaro.

Una parte sustancial de la producción y el montaje se realizará en Hungría, reforzando la capacidad manufacturera nacional y consolidando a Rába como actor clave en el ecosistema industrial de defensa del país.

El CEO y presidente del Consejo de Administración de CSG, Michal Strnad, subrayó que la compañía “se encuentra hoy entre los grupos industriales de defensa de más rápido crecimiento”.

Destacó que el avance de CSG se apoya en “el desarrollo interno, una sólida capacidad de fabricación y la posibilidad de ampliar rápidamente la producción en segmentos clave —desde sistemas terrestres y munición hasta plataformas complejas—”. Según Strnad, el grupo tiene “la intención de aportar esta experiencia a Hungría”.

Jan Marinov, CEO de CSG Defence Systems, explicó que “el acuerdo marco para vehículos tácticos pesados y el pedido previsto para los primeros cientos de unidades representan un paso concreto hacia la localización de la producción y el desarrollo de la base industrial de Hungría”.

La previsión es que estos primeros lotes actúen como catalizador para un despliegue progresivo de capacidades industriales a mayor escala.

Al mismo tiempo, CSG está lanzando un nuevo programa de exportación para Rába Automotive Holding que abarca vehículos tácticos medios por un valor de mil millones de euros.

Para CSG, esto representa una oportunidad significativa para profundizar la cooperación industrial transatlántica y reforzar su participación en las cadenas de suministro globales.

La puerta abierta a los HIMARS

El segundo eje estratégico de la operación es el interés del Estado húngaro en incorporar sistemas HIMARS a sus Fuerzas Armadas.

Estos lanzacohetes de alta movilidad, ampliamente utilizados en el entorno OTAN, podrían integrarse sobre plataformas de chasis Tatra, vinculando así la adquisición del sistema con la industria local.

Para CSG, esta posible participación representa una oportunidad para profundizar en la cooperación industrial transatlántica y reforzar su presencia en las cadenas globales de suministro del sector defensa.

La integración de sistemas avanzados sobre plataformas producidas en Hungría permitiría elevar el nivel tecnológico de la industria nacional y consolidar su posición dentro del mercado europeo.

En conjunto, la operación no solo garantiza carga de trabajo inmediata mediante contratos ya firmados, sino que sienta las bases de una expansión sostenida en Europa Central, con proyectos que combinan producción local, exportación y acceso a programas de alto valor estratégico como el HIMARS.

El acto ceremonial celebrado en Budapest contó también con la asistencia del primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Karel Havlíček; y la embajadora checa en Hungría, Eva Dvořáková.