Un exinstructor estadounidense de cazas F-35, arrestado por entrenar a militares chinos sin autorización

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de Gerald Eddie Brown Jr., exoficial y piloto de la Fuerza Aérea conocido como “Runner”. Está acusado de "ofrecer y conspirar para brindar entrenamiento militar a pilotos chinos sin autorización".

"Gerald Brown, expiloto instructor del F-35 Lightning II con décadas de experiencia en aviones militares estadounidenses, presuntamente traicionó a su país al entrenar a pilotos chinos para luchar contra aquellos a quienes juró proteger", indicó el oficial de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, Roman Rozhavsky.

Según las autoridades, el exmayor estadounidense "carecía de la licencia requerida" para "impartir entrenamiento a personas o unidades militares extranjeras", lo que supone una violación de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA).

Para la acusación, desde al menos agosto de 2023, Brown presuntamente conspiró con ciudadanos extranjeros y estadounidenses para proporcionar entrenamiento en combate aéreo a pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) de China. "Una actividad ilegal a menos que cuenten con una licencia del Departamento de Estado".

El fiscal adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, señaló que “la Fuerza Aérea estadounidense formó al mayor Brown como piloto de élite para defender al país, y ahora enfrenta cargos por entrenar a pilotos chinos”.

Por su parte, Roman Rozhavsky, responsable de la División de Contrainteligencia del FBI, advirtió que China “sigue explotando la experiencia de militares estadounidenses, activos y retirados, para reforzar sus capacidades”.

Además, subrayó que el arresto de Brown “es una advertencia para quienes colaboren con adversarios de Estados Unidos”.

24 años en la Fuerza Aérea

Retirado en 1996 tras 24 años de servicio en la Fuerza Aérea, Gerald Eddie Brown Jr. habría comenzado a negociar en agosto de 2023 su contratación para entrenar a pilotos militares chinos, con la mediación del ciudadano chino Stephen Su Bin.

Su Bin fue condenado en 2016 a casi cuatro años de prisión tras declararse culpable en un tribunal federal de California de conspirar para hackear redes de contratistas de defensa estadounidenses y robar información militar confidencial para Pekín, según el Departamento de Justicia.

De acuerdo con el DOJ, Brown viajó a China en diciembre de 2023 para iniciar su labor como instructor y permaneció allí hasta su regreso a Estados Unidos a comienzos de febrero.

Durante su carrera militar, dirigió misiones de combate y ejerció como instructor de vuelo en cazas y aeronaves de ataque como los F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon y A-10 Thunderbolt II.

Tras su retiro, trabajó como piloto de carga y como instructor de nuevos pilotos en los programas del A-10 y del F-35 Lightning II Joint Strike Fighter.