La madrileña Alpha Unmanned Systems firma un acuerdo con la turca Havelsan para impulsar su proyección europea

Havelsan podrá incorporar los helicópteros UAV de Alpha a su cartera internacional, ampliando las capacidades para clientes de defensa y seguridad.

Alpha actuará como socio clave de Havelsan en Europa, proporcionando soporte local y mantenimiento para las tecnologías UAV de la compañía turca.

El acuerdo contempla colaboración en desarrollo, integración y soporte de sistemas UAV, así como actividades conjuntas de demostración y licitación internacional.

Alpha Unmanned Systems y la turca Havelsan han firmado un acuerdo para integrar soluciones de drones y reforzar su presencia en España y Europa.

La conexión industrial en el sector de la Defensa entre España y Turquía cuenta desde hoy con un nuevo lazo de unión.

Alpha Unmanned Systems (UAS) acaba de anunciar la firma de un Memorando de Entendimiento con la turca Havelsan con el objetivo de avanzar en la integración de soluciones en el ámbito de los drones y reforzar la proyección en el ámbito español y europeo.

UAS, con sede en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, es una de las compañías referentes en el segmento de los drones helicópteros, mientras que Havelsan es un proveedor de sistemas C4ISR, mando y control, simulación y soluciones de defensa.

El acuerdo establece un marco de colaboración para el desarrollo e integración de soluciones UAV complementarias en ramas como la planificación de misión; sistemas de mando y control; simulación y entrenamiento o servicios de soporte y ciclo de vida.

Asimismo, también se establecerán actividades conjuntas de demostración y licitación internacional, según han informado las compañías.

El objetivo, señalan, es ofrecer a clientes de defensa, seguridad y administraciones públicas capacidades UAV interoperables, multiplataforma y con soporte local especializado.

Alpha Unmanned Systems actuará como socio clave de integración y soporte de Havelsan en España y Europa, proporcionando experiencia local, formación, mantenimiento y apoyo operativo para las plataformas y tecnologías UAV de la compañía turca.

Alpha 900 AUS

Havelsan, por su parte, podrá incorporar los helicópteros UAV tácticos de la compañía española a su base internacional de clientes, ampliando las capacidades de misión complementarias en distintos escenarios operativos.

"Esta colaboración refleja el papel de Alpha como especialista líder en UAV en España y como socio de confianza para empresas globales de sistemas no tripulados que buscan una relación estrecha con los clientes europeos", ha afirmado Eric Freeman, CEO de AUS.

"Al combinar nuestra experiencia en UAV de ala rotatoria con las plataformas no tripuladas, el software avanzado, las capacidades de mando y control y de simulación de Havelsan, podemos ofrecer soluciones integradas respaldadas localmente a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema", ha recalcado Freeman.

En cuanto a la parte turca, Mustafa Kemal Mah, especialista de desarrollo de negocio de Havelsan, ha afirmado que "trabajar con Alpha Unmanned Systems nos permite ofrecer plataformas UAV avanzadas y sistemas de misión apoyados en plataformas de ala rotatoria ya probadas y con un sólido soporte operativo local en Europa".

"Esta colaboración impulsa nuestro objetivo de proporcionar soluciones no tripuladas integrales e interoperables, adaptadas a las necesidades operativas de cada cliente", ha señalado.

La experiencia acumulada por Alpha en el terreno de los helicópteros no tripulados para misiones exigentes se verá complementada con los UAV de Havelsan y su integración con los sistemas críticos de mando y control, simulación, inteligencia y comunicaciones de la turca.

El movimiento, además, permitirá configurar soluciones integradas multiplataforma con soporte local, un factor cada vez más determinante en los procesos de adquisición europeos, tal y como indican en un comunicado conjunto.

De este modo, señalan, los clientes podrán "desplegar capacidades UAV interoperables y escalables, adaptadas a requisitos nacionales y marcos refutatorios comunitarios".

Sistemas desarrollados por Havelsan Havelsan

El catálogo de plataformas de Havelsan comprende sistemas UVG, USV y UAV; proporcionando capacidades remotamente tripuladas en los tres dominios.

Además, también cuentan con software de gestión del campo de batalla conectado, sistemas de comunicaciones, puestos de mando y control y todo tecnologías avanzadas para misiones de inteligencia.

Puente Madrid - Ankara

Las relaciones entre empresas españolas y turcas en el ámbito de la defensa "responden a una tendencia estructural basada en la complementariedad industrial".

El ejemplo de mayor importancia de los firmados hasta ahora está relacionado con la adquisición de los cazas Hürjet de Turkish Aerospace Industries (TAI) para sustituir a los F-5 como plataformas de entrenamiento avanzado en el Ejército del Aire y del Espacio español.

Además de la compra de 30 aeronaves, también se ha firmado una importante participación industrial por parte de más de una decena de compañías españolas.

Turquía ha desarrollado en las últimas dos décadas una base industrial robusta en aeronáutica, sistemas no tripulados, vehículos militares y electrónica de defensa. Compañías como la antes mencionada TAI, Baykar en la rama de los drones de ala fija o Roketsan en la munición se han convertido en referentes internacionales en sus respectivos campos.

La industria del país ha experimentado un importante auge en la última década y algunos de sus programas avanzados en el ámbito de la defensa comienzan a cristalizar.

El caza KAAN, plataforma de quinta generación y actual joya de la corona de la aviación turca, va cumpliendo el cronograma estipulado de forma minuciosa, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.También en todo lo que rodea al desarrollo nacional de los motores, una parte crítica.

Desde TAI esperan que un nuevo prototipo despegue por primera vez antes de junio, comenzando así una campaña de test que incluyen la prueba de impacto de un rayo o de estrés de materiales, entre otros.

Para Ankara, las buenas relaciones con Madrid supone uno de sus lazos más importantes con un miembro importante de la Unión Europea y un socio más dentro de la OTAN.