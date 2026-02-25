Lockheed Martin prueba un sistema de identificación de objetivos basado en IA a bordo de los cazas F-35

Lockheed Martin planea emplear actualizaciones Over-The-Air para mantener las capacidades del sistema siempre actualizadas y efectivas en misiones reales.

El modelo de IA puede ser reentrenado y actualizado en cuestión de minutos tras cada vuelo, optimizando la respuesta ante escenarios de combate cambiantes.

La nueva tecnología permite al piloto identificar amenazas y emisores por radiofrecuencia de forma autónoma y en tiempo real, mejorando la toma de decisiones.

Lockheed Martin ha probado con éxito un sistema de identificación de objetivos basado en inteligencia artificial a bordo de un caza F-35.

La integración de la inteligencia artificial en la tecnología militar se ha convertido en una de las prioridades de los organismos públicos y de las grandes compañías de Defensa.

Los dos últimos ejemplos llegan desde Estados Unidos. El Departamento de Guerra ha elegido a Grok, la IA capitaneada por Elon Musk, para la gestión interna de información. Y Lockheed Martin ha anunciado la integración de inteligencia artificial a bordo de sus cazas F-35.

La compañía aeroespacial estadounidense realizó recientemente una prueba de vuelo de uno de sus F-35 incorporando una nueva tecnología de identificación de combate mejorada con inteligencia artificial.

Esta demostración del Proyecto Overwatch, como se denomina internamente, "marca la primera vez que se utiliza un modelo táctico de IA en vuelo para generar una identificación de combate independiente en la pantalla del piloto", según explican.

Durante el vuelo de prueba, que se llevó a cabo en la Base Aérea de Nellis (Nevada, EEUU), un modelo de aprendizaje automático entrenado por Lockheed Martin "resolvió ambigüedades de identificación de emisores" de radiofrecuencia, que pueden ser desde radares a sistemas de comunicaciones.

Lo que supone una "mejora en el conocimiento de la situación y reduce la latencia en la toma de decisiones del piloto" a la hora de lidiar con estas amenazas.

De esta forma, la IA ayudará a los pilotos a priorizar las identificaciones y los objetivos dentro de un escenario de combate y, como consecuencia, mejorará su efectividad.

Tras el test, los ingenieros utilizaron una herramienta automatizada para etiquetar estos nuevos emisores para volver a entrenar el modelo de IA empleado en cuestión de minutos.

Posteriormente, cargaron la actualización a los sistemas de a bordo del caza para que estuvieran listos para el próximo vuelo.

Hasta que esta tecnología se apruebe y despliegue de forma masiva, se necesitan días para procesar y categorizar de forma conveniente toda la información recogida por los sensores del caza. Más luego el tiempo que se tarda en actualizar las bases de datos incluidas en el software de la aeronave.

Esta dilación temporal es especialmente inconveniente en escenarios de combate de alta intensidad, en el que los pilotos deben despegar con la información más precisa y actualizada posible para llevar a cabo su misión de forma segura.

Lockheed Martin ya trabaja en un método de actualización Over-The-Air (OTA) que ha probado en el sistema de combate AEGIS integrado en algunas embarcaciones estadounidenses en el mar Rojo.

Gracias a esta pasarela de intercambio de información, los buques reciben de forma ágil y sincronizada actualizaciones de software que permiten desplegar contramedidas más eficaces frente a amenazas como drones o misiles. Una fórmula que podría replicarse para los F-35 desplegados en una determinada región.

Para Jake Wertz, vicepresidente de sistema de combate de F-35 en Lockheed Martin, es importante "nuestra habilidad para reprogramar el modelo de IA en tierra y tener esas actualizaciones disponibles para el siguiente despegue".

Se trata de "un paso esencial para mantener una ventaja táctica en un entorno de amenazas en rápida evolución".

Según explican, la compañía estadounidense "continuará mejorando esta capacidad, ampliando el entrenamiento del modelo de IA para mejorar la fiabilidad y la precisión".