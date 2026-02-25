Escribano (EM&E Group) y Edge amplían su alianza y abrirán una 'joint venture' en Emiratos Árabes Unidos

La unión refuerza la cooperación entre los sectores de defensa español y emiratí, y posiciona a ambas empresas como socios clave en mercados internacionales.

La futura empresa generará empleo cualificado en Emiratos y fomentará el desarrollo de sistemas de defensa innovadores.

La operación cuenta con una cartera comercial estimada de 1.500 millones de dólares e incluye transferencia de tecnología en estaciones de armas remotas avanzadas.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la emiratí Edge han firmado un acuerdo para crear una joint venture en Emiratos Árabes Unidos.

La compañía española Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha firmado un acuerdo con la emiratí Edge para explorar la creación de una joint venture en los Emiratos Árabes Unidos.

La firma tuvo lugar ayer en la sede de EM&E, en un acto que contó con la presencia del embajador de Emiratos en España, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi, para una operación que está "respaldada por una cartera comercial estimada de aproximadamente 1.500 millones de dólares".

En virtud de este acuerdo, firmado por el director general y CEO de Edge, Hamad Al Marar, y Fernando Fernández, CEO de EM&E, la empresa española dotará de la última tecnología en estaciones de armas remotas avanzadas a Emiratos y otros mercados.

También apuntan a los planes de expansión hacia el desarrollo de sistemas de defensa adicionales a través de la futura joint venture, sin detallar programas ni campos de trabajo específicos.

La nueva empresa, de consolidarse finalmente, establecería una "fuerza laboral cualificada en Emiratos que abarcaría áreas de ventas, ingeniería y gestión de programas".

Asimismo, recalcan su intención de crear "oportunidades de empleo de alto valor en tecnologías de defensa avanzadas y permitir el desarrollo de futuros sistemas y la adaptación de los ya existentes".

"Esta alianza con EM&E refuerza nuestra posición en mercados prioritarios y acelera nuestras capacidades en sistemas de armamento avanzado", ha señalado Hamad Al Marar.

El director general y CEO de Edge también ha señalado que "la experiencia europea en defensa, combinada con la amplia gama de plataformas terrestres, aéreas y marítimas de Edge, genera una ventaja competitiva significativa para nuestros clientes".

Asimismo, desde la empresa emiratí apuntan a que la unión establece un camino claro hacia una cooperación industrial más profunda con el sector de la defensa español.

Para EM&E, su CEO Fernando Fernández explica que "esta alianza con Edge representa un hito fundamental en nuestra expansión internacional y un reconocimiento a la ingeniería de vanguardia que desarrollamos en España".

"Al combinar nuestra tecnología de estaciones de armas remotas con el ecosistema industrial de Edge, no solo estamos reforzando nuestras capacidades de exportación, sino que también nos convertimos en socios clave en el desarrollo de soluciones de defensa disruptivas".

La relación empresarial entre Edge y EM&E se hizo pública en febrero del año pasado, cuando ambas compañías firmaron un acuerdo de colaboración industrial que más tarde se fue materializando.

En mayo de ese mismo año, dentro de FEINDEF, presentaron de forma conjunta el blindado 6x6 Ferox y su transferencia tecnológica completa para poder fabricarlos íntegramente en Linares (Jaén).

Por el momento y de forma oficial, el Ministerio de Defensa no ha iniciado ningún proceso para la adquisición de este modelo de vehículo.

Sin embargo, fuentes de la industria consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que será uno de los programas estrella de la cartera de Margarita Robles para este mismo año 2026.