Las exportaciones españolas de armas crecen un 11% en un año hasta los 7.000 M: Navantia, Indra y Airbus acaparan el 70%

Las exportaciones españolas de armamento han experimentado un subidón del 10,6% en tan sólo 12 meses. Según el Ministerio de Defensa, en 2024 (último año con datos oficiales) la industria militar nacional concretó ventas al exterior por 6.966 millones de euros, casi 700 millones más que en 2023.

Así se refleja en el informe elaborado por la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid) cuya presentación, a cargo del teniente general Miguel Ivorra, ha tenido lugar este lunes en Madrid.

"La industria de defensa española ha demostrado una notable capacidad de adaptación ante los desafíos contemporáneos. Consolida su papel como motor de desarrollo económico, generador de empleo cualificado y catalizador de innovación", ha destacado Ivorra al desgranar el estudio.

En este sentido, las exportaciones han supuesto el 69,7% del volumen total de ventas efectuadas por el sector, que en el periodo señalado ascendieron a 9.997 millones de euros.

De las 407 empresas incluidas en el Registro de Industrias de Defensa (RID) que en 2024 cerraron negocios en el ámbito militar, 135 (33,2%) han desarrollado operaciones comerciales en el extranjero.

Dentro de este grupo, tres empresas acaparan el 71,7% de todas las transacciones: Airbus (59,8%), Indra (6,8%) y Navantia (5,1%).

De hecho, si se tiene en cuenta las ventas realizadas por Rheinmetall Expal Munitions (7,3%) e ITP Aero (3,1%), más de ocho de cada diez exportaciones (82,1%) han quedado en manos de sólo cinco compañías.

Dentro del negocio internacional, se distinguen dos categorías: los programas internacionales y las ventas directas. Los primeros han concentrado el 63,9% del total, lo que equivale a 4.454 millones de euros.

Cabe destacar que estos programas internacionales se gestionan, principalmente, a través de consorcios internacionales (2.106 millones de euros) o directamente mediante contrataciones con empresas extranjeras (2.347 millones de euros).

De esta manera, entre los contratos con mayor peso destacan el del avión de transporte A400M, el Sistema Automático de Mantenimiento Estándar (SAMe) y el caza Eurofighter.

En cuanto a países, en este apartado, sobresalen India y Arabia Saudí como los principales destinos del armamento español por fuera de la Unión Europea y de la OTAN, con 333 millones (4,8%) y 321 millones (4,6%), respectivamente.

Por otro lado, en 2024, las exportaciones directas en materia militar han alcanzado los 2.512 millones de euros, lo que ha implicado un incremento del 12,4% en relación al año anterior.

En este caso, el Top 5 de países receptores de tecnología Made in Spain lo encabeza Francia con 329 millones de euros; Estados Unidos, 320 millones; Luxemburgo, 271 millones; Alemania, 267 millones; y Arabia Saudí, 264 millones.

Principales subsectores

En el periodo analizado, el subsector aeronáutico se ha consolidado -de la mano de Airbus- como el principal motor de las exportaciones de defensa, concentrando el 66,8% y 4.966 millones de euros. A su vez, ha experimentado un aumento de 213 millones (5%) respecto a 2023.

Si se observa los aumentos porcentuales, sobresalen los subsectores espacial (114%) y simulación (31%). Sin embargo, el propio informe señala que esto se debe no tanto al volumen exportado sino a que sus ventas al exterior en 2023 fueron bajas, por lo que cualquier crecimiento implicaría un fuerte ascenso en la variación porcentual.

En cambio, sí resultan relevantes el incremento del 100% del subsector armamento, con 413 millones de euros, y del 76% de misiles, con 50 millones de euros, si se compara con un año atrás.

Por su parte, el sector naval facturó 413 millones en 2024, 34 millones más que en 2023 o, lo que es lo mismo, un 8,2%.

9º exportador mundial

Pese al optimismo del Ministerio de Defensa y de la industria por estos datos, España ha descendido una posición en el ranking de mayores exportadores de armamento del mundo.

Esto según los datos del último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) que, en el quinquenio 2020-2024, ubican a España en el noveno lugar, con el 3% de las exportaciones mundiales.

Por delante de nuestro país, en orden descendente, aparecen Estados Unidos, Francia, Rusia, China, Alemania, Italia, Reino Unido e Israel. Corea del Sur completa el Top 10.

No obstante, como bien reflejan los datos dados a conocer por Defensa, la caída de España no se debe a una disminución de las ventas de las empresas españolas sino a un aumento inferior al de otros competidores en el mercado global.

De este modo, países como Italia e Israel han dado el sorpaso a España, que hasta 2020 supo ostentar la séptima posición en el ránking elaborado por el SIPRI.

Precisamente, sobre esto se ha referido este lunes el presidente de Indra, Ángel Escribano, que ha convocado al conjunto sector a trabajar unidos para fortalecer la presencia de la industria española en el ámbito internacional.

"Es preocupante que estemos en el puesto noveno", ha afirmado Escribano. "Creo que nuestro gran reto es subir y no perder ese séptimo puesto que teníamos hace tiempo, nos lo merecemos".