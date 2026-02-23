Zelenski insta a la OTAN a marcar los misiles rusos ‘Oreshnik’ en Bielorrusia como un "objetivo legítimo"

El líder ucraniano critica el acercamiento diplomático de Estados Unidos a Bielorrusia por el apoyo de este país al Kremlin.

Zelenski acusa a Lukashenko de complicidad con la agresión rusa y defiende las sanciones impuestas a su entorno.

El presidente ucraniano advierte que Bielorrusia corre un grave riesgo al colaborar con Rusia y facilitar ataques contra Ucrania.

Zelenski pide a la OTAN considerar los misiles rusos 'Oreshnik' en Bielorrusia como objetivo legítimo debido al riesgo que representan para Europa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegura que la OTAN debería marcar como "objetivo legítimo" el despliegue del sistema de misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik' en Bielorrusia. "Están haciendo todo lo posible para asustar a Europa", ha valorado.

"En mi opinión, la OTAN debería considerar los 'Oreshnik' como objetivo legítimo (...) Están montando un espectáculo cada vez mayor. Aún no han traído los 'Oreshnik' por completo, pero sí los vehículos adecuados", así lo ha indicado en una entrevista para el portal de noticias bielorruso 'Zerkalo'.

Zelenski ha subrayado que su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko "está cometiendo un grave error" y que ese país "corre un grave riesgo" de continuar con este tipo de colaboración con los rusos. "Ahora Bielorrusia sabe exactamente lo que ocurre en su territorio", ha apuntado.

“Ya no vale la coartada que me daba Lukashenko al inicio de la invasión a gran escala: que los misiles lanzados contra Ucrania ‘llevaban tiempo desplegados’, que no los controlaban ni controlaban su lanzamiento, ha asegurado Zelenski.

Ahora, en territorio bielorruso "han aparecido retransmisores de drones y esta nueva tecnología ayuda a los [drones] Shahed rusos a golpear a nuestra población, a los civiles y a nuestro sistema energético, porque permite corregir en vuelo la trayectoria de esos aparatos.”

Los ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia difundieron este martes imágenes del despliegue y la activación de los misiles 'Oréshnik' con capacidad nuclear.

El líder ucraniano ha querido dejar claro que ha aceptado esa entrevista, coincidiendo con el cuatro año de la invasión de Ucrania, porque Lukashenko empuja a los bielorrusos hacia Putin. "En su territorio se encuentran tecnologías, equipos que amenazan a Ucrania y hoy a toda Europa. ¡A toda Europa! Considero que el riesgo es muy elevado, y los bielorrusos deben saberlo".

De esa forma, ha reiterado nuevamente que desde Bielorrusia se está ofreciendo el soporte necesario para continuar con los ataques sobre Ucrania desde diferentes frentes.

"La gente debe entender que se les está metiendo en una guerra", ha advertido Zelenski, quien ha defendido las últimas sanciones que ha impuesto tanto a Lukashenko como a su círculo más cercano. "Es cómplice de la agresión a nuestro país", ha incidido el presidente ucraniano.

Zelenski ha querido marcar en todo momento diferencias entre Lukashenko y su círculo con la sociedad civil bielorrusa y ha confirmado que conversa regularmente con la oposición y los medios de comunicación independientes de ese país.

Por otro lado, ha adelantado que trasladarán a Estados Unidos su disconformidad con el acercamiento diplomático que pretenden establecer con Bielorrusia debido al apoyo que ofrecen al Kremlin.

"No solo apoyan la geopolítica rusa, sino también la guerra y contribuyen a la muerte de civiles. Tenemos pruebas de ello", ha dicho.

"Si hay un líder libre que les dé libertad, que respete la independencia de Ucrania, nosotros sin duda respetaremos la independencia de Bielorrusia", ha aseverado Zelenski, para quien lo "correcto" desde el punto de vista económico, geopolítico y de su independencia es que Minsk también aspire a unirse a la UE.