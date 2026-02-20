El mayor portaviones de EEUU cruza el Estrecho rumbo a Oriente Próximo para unirse a un eventual ataque contra Irán

Las claves nuevo Generado con IA El USS Gerald R. Ford, el mayor portaviones de EE.UU., ha cruzado el Estrecho de Gibraltar rumbo a Oriente Próximo para un posible despliegue militar contra Irán. El Ford lidera un grupo de combate que incluye el destructor de misiles guiados USS Mahan y refuerza la presencia militar estadounidense en la región. Con tecnología avanzada, el portaviones puede transportar más de 75 aeronaves, desplaza unas 100.000 toneladas y opera con dos reactores nucleares, proporcionando gran autonomía y capacidad de proyección. Entre sus innovaciones destacan el sistema de lanzamiento electromagnético EMALS, sistemas defensivos modernos y una eficiencia operativa mejorada respecto a portaviones anteriores.

El mayor portaviones de Estados Unidos, el USS Gerald. R. Ford, ha cruzado este viernes el estrecho de Gibraltar e ingresado en el Mediterráneo con destino a Oriente Próximo.

El objetivo de la embarcación es sumarse al despliegue de las fuerzas estadounidenses en la región, ante la posibilidad de que Washington ordene una acción militar contra Irán, ataque que podría tener lugar este fin de semana, según han publicado medios como la CNN y el New York Times.

En horas del mediodía se ha visto al inmenso buque, el primero de la nueva familia de portaviones de EEUU, navegar en aguas próximas a Gibraltar. El Ford viene de participar de la captura del ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado enero.

Al portaviones lo acompaña todo su grupo de combate, entre ellos el destructor de misiles guiados USS Mahan, perteneciente a la clase Arleigh Burke de la US Navy (la misma de los buques destinados en Rota), que ha activado sus transpondedores mientras realizaba su tránsito desde el océano Atlántico hacia el Mediterráneo occidental.

Esta es la tercera vez en cinco meses que el USS Gerald Ford atraviesa el Estrecho. Ya lo había hecho a principios de octubre, en unas maniobras que también incluyeron una recalada en el puerto de Palma de Mallorca, en el marco de una misión de presencia y disuasión en el sur de Europa. Posteriormente, en noviembre, desanduvo su camino con destino al Caribe.

El USS Gerald R. Ford representa la vanguardia tecnológica de los portaviones de la Marina estadounidense. Este coloso naval desplaza aproximadamente 100.000 toneladas a plena carga, con una eslora que oscila entre 333 y 337 metros. Su cubierta de vuelo alcanza los 78 metros de ancho, mientras que en la línea de flotación su manga se reduce a unos 41 metros.

La propulsión del gigante naval corre a cargo de dos reactores nucleares tipo A1B que alimentan cuatro ejes de hélice, otorgándole una autonomía prácticamente ilimitada en cuanto a combustible.

El portaviones Gerald R. Ford de EEUU cruzando el Estrecho de Gibraltar US Navy

Puede superar los 30 nudos de velocidad, equivalentes a más de 55 kilómetros por hora, y alberga aproximadamente 5.000 personas, incluyendo tripulación del buque, personal del ala aérea embarcada y staff de apoyo.

Su capacidad aérea es impresionante: puede transportar más de 75 aeronaves, incluyendo cazas, aviones de alerta temprana y helicópteros, con capacidad para hasta 90 aparatos en ciertas configuraciones específicas.

El Gerald R. Ford incorpora avances tecnológicos que lo distinguen de generaciones anteriores. Su sistema EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) reemplaza las tradicionales catapultas de vapor con un sistema de lanzamiento electromagnético que permite lanzar más aeronaves diariamente con mayor eficiencia y menor desgaste estructural.

Complementa esta innovación el Advanced Arresting Gear (AAG), un sistema moderno de frenado para aeronaves al aterrizar. Su radar de doble banda incluye configuraciones AN/SPY-3 y AN/SPY-4, sistemas multifunción con capacidad de escaneo avanzado que refuerzan su capacidad de detección y seguimiento.

Los ascensores electromagnéticos de armamento representan otro salto cualitativo, ofreciendo mayor rapidez y seguridad en las operaciones de carga. Estas mejoras se traducen en una eficiencia operativa superior, con tiempos reducidos de reabastecimiento y reacción.

Aunque su función principal es la proyección aérea y marítima, el portaviones cuenta con sistemas defensivos robustos. Incluye lanzadores de misiles RIM-162 Evolved SeaSparrow (ESSM) para defensa antiaérea, sistemas RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), y sistemas CIWS Phalanx para defensa de punto contra amenazas inmediatas.

El diseño prevé una vida útil superior a 50 años, con mejoras en automatización que reducen el personal necesario comparado con los portaviones clase Nimitz.