El Comisario de Defensa plantea un “ejército europeo” para sustituir el paraguas militar de EEUU en Europa

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, advirtió este viernes de que, si Estados Unidos comienza a reducir su presencia militar en Europa para centrar su atención en otros escenarios, los europeos “tendremos que estar en situación de sustituir eso que nos va a faltar”, tanto en capacidades como en tropas de alta movilidad.

Durante un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Kubilius defendió la necesidad de introducir en el debate la creación de un Ejército Europeo que dote de mayor autonomía estratégica a la Unión Europea y responda al regreso de la guerra al continente con el conflicto en Ucrania.

Como ejemplo, invitó a imaginar si Estados Unidos sería más fuerte con un ejército por cada uno de sus 50 Estados y 50 políticas y presupuestos distintos, en vez de uno federal como ahora. Y se respondió que “evidentemente no”.

Frente a ello, contrapuso la realidad de la UE, donde “por razones históricas tenemos 27 ejércitos” y una política de defensa fragmentada. Igualmente señaló que, en términos de objetivos de la OTAN, los Veintisiete “estamos en un 50% de lo que necesitamos tener” para garantizar una disuasión creíble.

“Necesitamos fuerzas altamente móviles, capaces de desplazarse con rapidez de una región de Europa a otra, y debemos ser capaces de sustituir esa capacidad. Como decía, una mera combinación de ejércitos nacionales que solo se reúnen ocasionalmente para entrenar no ofrecerá el mismo nivel de eficacia y cohesión que las fuerzas estadounidenses, permanentes y plenamente integradas”.

De ahí que, insistió, si Washington reduce su despliegue en Europa, los europeos “tendremos que estar preparados para sustituir aquello de lo que dejemos de disponer”.

El comisario subrayó que Europa “depende muchísimo” de lo que aportan los estadounidenses y recordó que, gracias a EEUU, los aliados europeos “contamos con información, inteligencia, redes satelitales como Starlink y otras capacidades críticas”, entre otras muchas cosas.

Reconoció que reemplazar esa aportación sería “una tarea de peso, pero alcanzable, aunque va a costar dinero”.

Reemplazar a EEUU

Más allá de los sistemas materiales, destacó el papel de las entre 80.000 y 100.000 tropas norteamericanas desplegadas en Europa, de las que “algunos expertos afirman que desempeñan un papel crucial”.

Esos expertos, recalcó, las consideran “la columna vertebral” de la defensa europea por su capacidad para moverse con rapidez de una región a otra.

En caso de retirada gradual de esas fuerzas, advirtió de que el problema para la UE será cómo sustituirlas con una mera combinación de 27 ejércitos nacionales, ya que “no van a garantizar la estabilidad que hoy proporcionan las fuerzas estadounidenses”.

Por ello, Kubilius insistió en la importancia de contar con un elemento de defensa común. “Si queremos sustituirlos, necesitamos crear, llamánoslo como queramos, un ejército europeo o una capacidad europea de reacción rápida"

Eso sí, recordó que la terminología de ‘ejército europeo’ tiene una carga histórica”, en referencia al fallido proyecto de ejército europeo de los años cincuenta, tras la II Guerra Mundial, que suponía renunciar a los ejércitos nacionales. "Yo no veo ese enfoque ahora", apuntó.

Foro de debate adecuado

El comisario sostuvo además que, a su juicio, Europa carece de una plataforma adecuada para tomar decisiones de calado en este ámbito. “El Consejo es muy importante, pero no creo que sea el mejor lugar para este tipo de debates profundos”, afirmó.

En este contexto, reivindicó recuperar una propuesta de hace una década para crear un Consejo de Seguridad Europeo, inicialmente en un formato informal pero “algo más estructurado que el E5+”, que reúna a los “cinco grandes” —Alemania, Francia, Italia, España y Polonia—, con la opción de incorporar al Reino Unido cuando se traten cuestiones que excedan el marco estrictamente comunitario.

La idea se completaría con tres miembros rotatorios y la participación del presidente de la Comisión y del presidente del Consejo Europeo, con el objetivo de articular “una verdadera plataforma de trabajo” en materia de seguridad y defensa.