La industria militar española presume de sus innovaciones tecnológicas en la mayor feria de defensa de Arabia Saudí

El World Defense Show (WDS), la feria militar más importante de Arabia Saudí que arranca este domingo, se ha convertido en uno de los escaparates más importantes para la industria de defensa española. En Riad, bajo la coordinación de Tedae, 14 empresas del sector exhibirán sus innovaciones y últimos desarrollos para demostrar que España compite en la primera línea tecnológica mundial.

Desde sistemas navales avanzados hasta drones merodeadores, satélites, sensores embarcados o soluciones de ciberdefensa, el objetivo común es reforzar la proyección internacional, captar nuevos contratos en Oriente Medio y alinearse con las prioridades de modernización de las Fuerzas Armadas saudíes y de la región del Golfo.​

La presencia conjunta en Riad busca consolidar a nuestro país como socio de referencia en programas globales y reforzar el papel de sus empresas como proveedores de soluciones complejas, interoperables y listas para la integración en ecosistemas multinacionales.

Navantia, por ejemplo, llega a WDS con una posición especialmente relevante en Arabia Saudí, donde el contrato de 2018 para cinco corbetas Avante 2200 para la Armada Real Saudí ha reforzado su papel estratégicamente. Tras la entrega de esas cinco unidades, la empresa estatal construye ahora un segundo lote de tres corbetas idénticas.

Sus productos estrella en la feria son la fragata F-110 y el submarino S-80, que se presentan como plataformas de referencia en combate naval avanzado, gestión de mando, sistemas de combate y soporte a lo largo del ciclo de vida.

Submarino S-81 Isaac Peral de España Navantia

Por su parte, Grupo Oesía acude a WDS como la multinacional 100% española especializada en tecnologías avanzadas para defensa, seguridad y aeroespacio, con soluciones en ciberseguridad, comunicaciones tácticas, sistemas embarcados, guiado y control para UAV, visión inteligente y simulación.

La compañía considera la región, en particular Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, un mercado prioritario y busca posicionarse en programas de modernización que requieren comunicaciones cifradas, sistemas C4ISR, simulación avanzada y tecnologías disruptivas como la criptografía cuántica (QKD).

Su agenda pasa por reforzar alianzas locales, explorar su incorporación a la Saudi Supply Chain Zone para suministrar electrónica embarcada y optrónica, y negociar proyectos piloto de QKD y ciberdefensa con cuerpos de seguridad saudíes.​

Arquimea también dirá presente en Riad. La empresa mostrará sus sistemas no tripulados y drones merodeadores inteligentes multidominio, en un contexto donde la autonomía, la precisión y la capacidad de operar en entornos complejos se han convertido en elementos clave de los conceptos operativos actuales.

Los drones Q-SLAM-100, aún en fase de desarrollo, forman parte de la nueva generación de merodeadores de Arquimea. David Morales E. E.

En este sentido, la compañía presentará la evolución de su familia Q-SLAM, destacando el Q-SLAM-40, optimizado para alcanzar hasta 40 minutos de autonomía con una carga explosiva de 1,2 kilogramos, cámara infrarroja para operaciones nocturnas y un sistema de inteligencia artificial que facilita la selección y seguimiento de objetivos en movimiento o estáticos.​

La empresa con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid) refuerza además el ecosistema de entrenamiento con plataformas reutilizables y simuladores, y muestra otros sistemas como el dron merodeador de medio alcance Q-SLAM-100, el dron submarino S-WISE, el dron subterráneo Q-SCOUT y un sistema portátil C-UAS de interferencia contra drones.​

Misiles y comunicaciones

Aertec, multinacional aeronáutica con presencia en más de 40 países, aprovechará WDS para poner el foco en sistemas de misiles, como su micromisil para drones de combate FOX, y en tecnologías de guiado, navegación y control, además de la integración de armamento en aeronaves.

Su propuesta se apoya en décadas de experiencia en diseño, certificación y soporte de sistemas a lo largo de todo el ciclo de vida, y en la participación continuada en programas de defensa donde las soluciones de GNC y aviónica avanzada son críticas. La feria, aseguran desde la empresa, le permite reforzar la colaboración con industria local y ministerios de Defensa del Golfo, y avanzar en acuerdos a largo plazo para consolidar capacidades regionales de defensa aérea y de precisión.

Micromisil Fox Aertec

Por otro lado, Amper exhibirá su sistema IMSI, una solución avanzada de detección y captura de comunicaciones con capacidad multibanda y tiempos de respuesta inferiores al minuto, concebida para entornos operativos dinámicos.

El resto de su porfolio se muestra mediante material audiovisual, incluyendo soluciones de digitalización y control, aerocomunicaciones y sistemas energéticos orientados a garantizar autonomía, despliegue rápido y gestión inteligente de microgrids en operaciones críticas.​

En el ámbito de protección, Amper destaca su sistema C-UAS, una plataforma abierta y multisensor para la detección, identificación y neutralización de amenazas no tripuladas, interoperable con múltiples sensores y efectores en contextos tanto militares como civiles.

Completa su oferta Aerocom, una solución para modernizar las comunicaciones aeronáuticas mediante sistemas VoIP críticos, que apunta a aumentar la fiabilidad en la gestión aeroportuaria y el control del tráfico aéreo.​

Sensores, drones y robótica

En cuanto a Centum, la compañía asiste a WDS con soluciones orientadas a operaciones ISR y de comunicaciones en escenarios complejos, entre ellas un sistema aeronáutico de localización de teléfonos móviles pensado para apoyar misiones militares y de seguridad.

Esta tecnología permite detectar, identificar y localizar dispositivos móviles para apoyar misiones de inteligencia, vigilancia y localización de objetivos, y está diseñada para operar tanto en plataformas tripuladas como no tripuladas.

Junto a ello, presenta Cellair, un sistema aeronáutico de comunicaciones celulares que facilita el despliegue de redes privadas de voz y datos seguras en operaciones tácticas donde no existe infraestructura convencional.​

Marine Instruments, por su parte, exhibe una maqueta a escala 3:1 de su dron solar M5D‑Airfox y un simulador de vuelo para la formación de operadores, además de una unidad de demostración en el espacio exterior de UAVs de Navantia.

Operación de lanzamiento de un Airfox empleando una catapulta desde la cubierta del BAM 'Relámpago' EMAD

El M5D‑Airfox, ya adquirido por la Armada para sus buques de acción marítima, está diseñado para misiones ISR desde plataformas navales y se presenta como una solución de doble uso con gran potencial en los mercados de defensa y seguridad marítima de la región. La participación en WDS supone su estreno en esta feria y un paso clave en su plan de internacionalización.​

Otras empresas consolidan una oferta española diversa y complementaria. Instalaza muestra su gama de sistemas de armas, direcciones de tiro y cabezas de guerra para drones, orientados a dotar a la infantería de soluciones eficaces y probadas en escenarios exigentes.

Aunav NEO EM&E

EM&E Group, referente en estaciones de armas remotas, sensores electroópticos y sistemas robóticos, acude con el robot de desactivación Aunav NEO y munición guiada, reforzando así su imagen como proveedor global de sistemas complejos presentes ya en más de 25 países.​

El conjunto del pabellón español, con la participación adicional de compañías como Indra, Hisdesat, Saes, Urovesa y Denn, transmite una imagen de ecosistema industrial maduro, capaz de combinar plataformas, sensores, comunicaciones, espacio, ciberseguridad y soluciones energéticas en propuestas integrales.