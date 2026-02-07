La Armada adjudica al astillero gallego Rodman la construcción de 3 patrulleros de vigilancia por 10,6 millones de euros

Más allá de las fragatas F-100 o los submarinos clase S-80, la Armada también cuenta con embarcaciones de menor eslora que proporcionan capacidades clave para el escenario geopolítico actual.

Dentro de esta última categoría se encuentran los patrulleros de vigilancia, identificados por el Ministerio de Defensa como una prioridad, y de los que se van a adquirir más unidades.

La Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ha adjudicado a la pontevedresa Rodman un contrato para la construcción de 3 patrulleros de vigilancia.

El periodo de ejecución reflejado en la documentación es de dos años desde la formalización del contrato, algo que todo apunta a que ocurrirá en los próximos días.

Según la misma documentación, la de los astilleros Rodman ha sido la "oferta más ventajosa para la administración conforme a lo expresado en los actos del expediente".

El acuerdo marco, que ha sido negociado sin publicidad, tiene un presupuesto de licitación de 10,6 millones de euros para el total de las 3 embarcaciones.

Rodman es una de las compañías que más embarcaciones construye para la Administración Pública, con contratos para la propia Armada, el Servicio de Vigilancia Aduanera, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y varios organismos autonómicos.

Patrulleras para la Armada

Si bien no ha trascendido por el momento el modelo elegido por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada y teniendo en cuenta el coste estimado de la adquisición, es probable que se trate de patrulleras Rodman 66.

La Rodman 66 es uno de los modelos más populares del astillero gallego en el ramo de la vigilancia costera en el segmento de 20 metros de eslora.

La Armada ya cuenta con cuatro unidades de Rodman 66, entregadas las dos primeras hace ya dos décadas y las dos últimas a finales de 2020 como parte de la flota de instrucción. Además de otras 11 del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Asimismo, según recoge el propio astillero, este tipo de embarcación "han sido concebidas para operar en zonas próximas al litoral español" con una vida mínima de 20 años.

En la construcción tanto del casco como de la cubierta se han utilizado fibras de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Aramida y Kevlar, con resinas de viniléster e isoftálicas, homologadas para uso naval y siguiendo con los estándares de calidad exigidos por la OTAN.

"Las embarcaciones están preparadas para operar de noche y se han dotado para un máximo de 16 tripulantes, que dispondrán de camarotes para todos", afirma Rodman sobre la versión de instrucción.

También afirman que la "versatilidad de su diseño y de sus motorizaciones le permiten adaptarse a diferentes usos como lancha de salvamento o patrullera de vigilancia costera".

La Rodman 66 cuenta con dos motores diésel de 715 caballos de potencia cada uno, que le permiten alcanzar velocidades máximas por encima de los 20 nudos.

Patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Rodman 66 Rodman

Cuentan también con capacidad para 6.000 litros de combustible y una velocidad económica de 15 nudos, lo que le confiere una autonomía de 500 millas náuticas.

La Armada también cuenta en su flota con un patrullero de vigilancia Rodman 101, bautizado como 'Isla de León' y con base en Ceuta.

Esta última unidad se ha convertido en uno de los referentes de la vigilancia de la zona del mar de Alborán y del Estrecho, donde realiza buena parte de sus misiones de navegación.

Precisamente, la embarcación junto a 10 personas de dotación han sido desplegadas recientemente en estas aguas con el objetivo de ejercer presencia naval, vigilancia marítima y control de los espacios de interés españoles, poniendo foco en las plazas de soberanía del norte de África.

El Patrullero de Vigilancia en Zona ‘Isla de León’ refuerza la seguridad marítima en aguas españolas del Estrecho y mar de Alborán.

El Patrullero de Vigilancia en Zona 'Isla de León' refuerza la seguridad marítima en aguas españolas del Estrecho y mar de Alborán.

Este patrullero realiza vigilancia en los espacios de interés permanente, enmarcado en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, #OPVD.

La navegación del 'Isla de León' comenzó el pasado 30 de enero y se extenderá hasta este domingo, 8 de febrero, momento en el que recalarán en puerto.

Desde que comenzara su despliegue, los marineros han estado en coordinación con otros organismos gubernamentales con amplia presencia en la zona como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil o el propio Servicio de Vigilancia Aduanera.