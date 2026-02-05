EEUU y Rusia acuerdan retomar el diálogo militar "de alto nivel" suspendido hace más de cuatro años

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich. Yves Herman Reuters

Estados Unidos y Rusia han acordado este jueves retomar el diálogo militar al más alto nivel, más de cuatro años después de suspenderlo en plena escalada de tensiones que precedió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El acuerdo se alcanzó en Abu Dabi, según informó en un comunicado el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EUCOM, por sus siglas en inglés).

La decisión llega tras los avances “productivos y constructivos” en los esfuerzos de paz en Ucrania impulsados por el presidente Donald Trump, fruto del trabajo del asesor Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff durante la última semana.

“Mantener el diálogo entre las Fuerzas Armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz mundiales, que solo pueden alcanzarse mediante la fuerza, y proporciona un medio para una mayor transparencia y para reducir la escalada”, señaló el EUCOM en su nota.

El general Alexus G. Grynkewich, comandante aliado supremo de la OTAN, será el encargado de dirigir las conversaciones de “alto nivel”. Este nuevo canal, añadió el Ejército estadounidense, “ofrecerá un contacto militar permanente mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera”.

De hecho, las fuerzas estadounidenses insisten en que en el marco de su autoridad en la OTAN, Grynkewich tiene el deber de mantener el diálogo militar con el jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valeri Gerasimov, "para evitar errores de cálculo y proporcionar un medio que permita evitar una escalada no intencionada por cualquiera de las partes".

El anuncio se ha producido en el marco de la segunda jornada de conversaciones tripartitas en Abu Dabi, que precisamente está abordando cuestiones militares implícitas en el acuerdo de paz para Ucrania.

La delegación rusa ha estado liderada por el jefe de Inteligencia del Ejército ruso, Igor Kostiukov. Por el momento, Moscú no se ha pronunciado sobre este asunto.