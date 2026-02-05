Defensa destinará 436 millones de euros para la MLU de los seis buques cazaminas clase 'Segura'

El Ministerio de Defensa ha publicado el Plan Anual de Contratación para el presente año con una estimación de gasto de 10.100 millones de euros entre contratos y acuerdos marco, lo que supone un incremento del 77% respecto a la dotación económica destinada en 2025.

Si bien no reflejan todos los programas de adquisición —como los PEM o los que se ejecutan vía OTAN—, el contrato que más presupuesto tiene asignado es la Modernización de Mitad de Vida (MLU) de los cazaminas clase Segura de la Armada.

Con un valor estimado de 436 millones, el Ministerio de Defensa planea adjudicar este programa clave para las capacidades subacuáticas de las Fuerzas Armadas a lo largo del año.

La primera referencia a esta MLU se produjo en 2023, cuando se informó que la Armada destinaría 135,2 millones de euros en la actualización de media vida de los seis buques cazaminas que componen la flota.

En aquel momento, el jefe de la Fuerza de Medidas Contra Minas adelantó que la documentación para la MLU de los cazaminas "estaba redactada", pero a falta de finalización.

Fuentes de la Armada han confirmado a EL ESPAÑOL la existencia de los planes de esta MLU, aunque no se ha firmado todavía el comienzo.

También apuntan a que existe un "grupo de trabajo formado" para avanzar en la modernización.

Si bien se desconoce el motivo del incremento en la dotación económica prevista, la Armada ha optado en los últimos tiempos por ordenar modernizaciones notablemente más profundas.

La situación positiva en la dotación económica para defensa está sirviendo para que la Armada consiga fondos para acometer mejoras importantes en sus embarcaciones. Una situación que ya se ha experimentado con la MLU de las F-100.

Cazaminas 'Sella' Armada

Ya en 2023, los equipos identificados como objetivo de modernización eran el sonar de profundidad variable AN/SQQ-32 —desarrollado por Raytheon y Thales a finales de los años 80— y el equipo de contraminado Minesniper MK-II, un sistema que actúa como un pequeño torpedo.

También podrían modernizarse el sistema de comunicación satelital y el montaje del cañón Oerlikon 20/85 milímetros.

Cazaminas Segura

La flota actual de la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM) cuenta con los buques 'Segura', 'Sella', 'Tambre', 'Turia', 'Duero' y 'Tajo', que entraron en servicio entre 1997 y 2004.

Con la guerra en Ucrania y el notable aumento de las operaciones de guerra híbrida, la capacidad cazaminas se ha convertido en una de las prioridades de las Armadas de todos los países.

En este tipo de operaciones se emplean cada vez más sistemas autónomos con el objetivo de reducir la peligrosidad, tanto desde el prisma de limpieza de minas de aguas propias como en escenarios disputados.

Además de embarcaciones de superficie, la tecnología de vehículos sumergibles no tripulados de alta capacidad ha mejorado de forma exponencial en los últimos años, con programas importantes en países como Estados Unidos.

La clase 'Segura' comenzó a fraguarse en los años 80 como parte del Plan de Alta Mar con el objetivo de renovar los antiguos cazaminas costeros que estaban en servicio en aquellos años.

El pedido inicial del Ministerio de Defensa comprendió cuatro embarcaciones, para posteriormente ampliar el programa a dos embarcaciones más.

Navantia —por aquel entonces todavía bajo el nombre de Izar— empleó como base los buques de la clase Sandown de Reino Unido y los adaptó a las necesidades de la Armada española.

Los clase 'Segura' cuentan con un desplazamiento de 550 toneladas a plena carga, una eslora de 54 metros y una manga de 10,7 metros.

MLU de las F-100

El anuncio de la MLU de los cazaminas clase Segura llega sólo unos días después de que EEUU aprobara la compra de varios sistemas críticos para las fragatas F-100.

Según indicaron fuentes de Defensa a este periódico, la Armada se encuentra revaluando algunos programas de modernización al calor del incremento del gasto.

El ejemplo perfecto de esto es, precisamente, la MLU de las F-100. El coste estimado de la modernización ascendía a 2.000 millones en un primer momento, pero finalmente el Ministerio decidió ampliar el presupuesto hasta los 3.200 millones de euros.

Este aumento ha permitido a la Armada planear la integración de sistemas más avanzados de los que se establecían originalmente, una situación que podría reflejarse finalmente en los cazaminas.

La Armada desplegará el nuevo sistema SCOMBA, integrará un procesador digital al radar SPY-1 y llevará a cabo importantes mejoras en el sistema de detección subacuática y en el de lanzamiento de misiles.

Recurrirá a nuevos sónares de casco y sumergibles. En cuanto al armamento, incorporarán nuevos misiles interceptores SM-6 y actualizarán el montaje del cañón Mk 45.

Con esta MLU, la rama naval de las Fuerzas Armadas pretende convertir a las F-100 en elementos clave del escudo antiaéreo de la OTAN, trabajando de forma conjunta con el resto de actores de la Alianza.