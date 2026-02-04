El Ministerio de Defensa planea 10.100 millones de euros en contrataciones para el año 2026, un 77% más que en 2025

El plan contempla adquisiciones clave como munición, vehículos tácticos y combustibles, pero excluye algunos grandes programas y contratos OTAN.

Las partidas principales se destinan al Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, y el Órgano Central.

El Ministerio de Defensa planea contrataciones por 10.100 millones de euros para 2026, un 77% más que el año anterior.

Con el comienzo del año, el Ministerio de Defensa publica su Plan Anual de Contratación (PACDEF) correspondiente con el año en curso donde se detallan una parte importante de los programas de adquisición previstos.

El de 2026 es el decimotercer ejercicio en el que el Ministerio de Defensa cuenta con un Plan de Contratación y en su elaboración han participado más de 350 órganos dependientes de la cartera liderada por Margarita Robles.

La documentación, según indican, se ha elaborado durante el segundo semestre del año, lo que indica "su grado de complejidad y ambición".

En cuanto a los números totales, el Ministerio de Defensa publica 7.868 propuestas de contrato con un valor estimado global de 4.881 millones de euros.

Según se detalla, la distribución es de 1.100 millones para el Órgano Central, 1.573 millones para el Ejército de Tierra, 1.637 millones para la Armada, 468 millones para el Ejército del Aire y del Espacio y 95 millones para el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Adicionalmente, hay que destacar que también se incluyen 156 acuerdos marco, divididos en 279 lotes, con un valor estimado global de 5.220 millones de euros.

En total, el Ministerio de Defensa recoge 10.100 millones de euros para los contratos publicados.

Para ponerlo en perspectiva, según la misma documentación publicada hace un año, el PACDEF de 2025 recogía contrataciones por valor de 5.700 millones. Lo que supone un incremento de un 77%.

Un punto importante del Plan Anual de Contratación es que no incluye algunos programas clave, como los PEM que se anunciaron el pasado abril y que cuentan con una importante dotación económica para el presente año.

A través del Ministerio de Industria, el Gobierno de Pedro Sánchez publicó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa donde se recogen los 31 Programas Especiales de Modernización por unos 10.000 millones de euros.

Otros programas de adquisición que escapan del Plan Anual de Contratación son los que se ejecutan mediante la OTAN.

En su lugar, en el PACDEF se recogen algunas adquisiciones clave como la actualización de mitad de vida de los cazaminas clase Segura, la compra de munición, vehículos, mejoras en los acuartelamientos o contratos marco relacionados con suministros.

Dentro de estas últimas categorías, destacan los 1.476 millones en combustibles líquidos para todo el Ministerio de Defensa o la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico.