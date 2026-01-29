Leonardo y Rheinmetall entregan los primeros Lynx KF41 a Italia: así es el nuevo vehículo de combate trasalpino

El Ejército italiano avanza en la modernización de su flota de blindados tras la entrega, por parte de la empresa Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), de los primeros cuatro vehículos de combate de infantería Lynx KF-41.

Este hito marca el lanzamiento oficial del programa A2CS (Armoured Army Combat System), una iniciativa estratégica destinada a renovar la flota de vehículos pesados de Italia y reforzar la autonomía tecnológica de sus Fuerzas Armadas.

La ceremonia de entrega ha contado con la presencia del ministro de Defensa, Guido Crosetto; el jefe del Estado Mayor del Ejército Italiano, general Carmine Masiello; el director ejecutivo de Leonardo, Roberto Cingolani; y el jefe de la División de Sistemas de Vehículos de Rheinmetall Europa, Björn Bernhard.

También han participado el director ejecutivo de LRMV, Laurent Sissmann, y su presidente ejecutivo, David Hoeder, quienes subrayaron el valor estratégico de la cooperación industrial italo-alemana en el ámbito de defensa.

"El Lynx KF-41 representa una plataforma de nueva generación que fortalecerá los sistemas terrestres italianos con tecnología avanzada y gran fiabilidad operativa", ha afirmado Crosetto.

El ministro ha subrayado, además, el papel esencial del Centro de Pruebas Multifuncionales del Ejército (CEPOLISPE) en la validación técnica y operativa del sistema, una estructura clave en la fase de pruebas, certificación y preparación de las unidades antes de su entrada en servicio.

Por su parte, el general Masiello ha remarcado el impacto doctrinal del A2CS sobre el futuro del Ejército: "Tras tres décadas de operaciones de mantenimiento de la paz, el soldado italiano ha demostrado profesionalismo y valor. Ahora, con el Lynx, podrá operar con la tecnología necesaria para enfrentar los desafíos del futuro campo de batalla".

Ceremonia de entrega de los vehículos Lynx LRMV

El programa A2CS contempla la adquisición de 1.050 vehículos blindados en diferentes configuraciones. Su desarrollo se enmarca en una estrategia más amplia, que incluye el futuro tanque de batalla principal italiano.

El A2CS es fruto de la colaboración estratégica entre Leonardo y Rheinmetall, plasmada en la creación de LRMV, una empresa conjunta al 50% con sede legal en Roma y planta operativa en La Spezia (Liguria). Esta estructura garantiza que al menos el 60% de las actividades de integración, pruebas, soporte logístico y parte de la producción se realicen en territorio italiano, consolidando la base industrial de defensa nacional.

"La alianza con Rheinmetall refuerza la capacidad tecnológica de Italia y contribuye a una base industrial de defensa europea sólida, integrada y competitiva. Este esfuerzo conjunto no solo incrementa la seguridad nacional, sino también la autonomía estratégica del continente", ha señalado Roberto Cingolani, director ejecutivo de Leonardo.

Por su parte, Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall AG, ha destacado que "el Lynx KF-41 abre un nuevo capítulo en la historia de la cooperación militar europea".

Características del blindado

El Lynx KF-41 representa la apuesta italiana por una plataforma versátil, escalable y preparada para la guerra multidominio. Desarrollado por Rheinmetall y presentado por primera vez en 2018, el KF-41 pertenece a la clase de 40 a 50 toneladas, según la configuración del blindaje.

Su diseño modular permite adaptar cada ejemplar a distintas funciones, desde vehículo de combate de infantería hasta puesto de mando, defensa aérea o transporte de morteros.

Con una longitud de 7,7 metros, el Lynx está configurado para una tripulación de tres personas -comandante, artillero y conductor- y ocho infantes completamente equipados en el compartimento posterior. Esta disposición garantiza una gran ergonomía interior y margen para integrar sistemas electrónicos, sensores y armamento futuros sin alterar la estructura básica.

Su propulsor diésel Liebherr de más de 1.100 caballos acoplado a una transmisión automática Renk HSWL 256 le permite alcanzar velocidades de hasta 70 km/h, con una movilidad comparable a la de un carro de combate moderno.

Vehículo Lynx Ejército italiano

En las versiones finales italianas se prevé sustituir este motor por un V8 de fabricación nacional, derivado del programa Centauro II, reforzando la soberanía tecnológica italiana en sistemas pesados.

La suspensión y el tren de rodaje, diseñados para soportar terrenos irregulares, garantizan una elevada movilidad táctica: el Lynx puede superar pendientes del 60%, taludes laterales del 30%, zanjas de 2,5 metros y obstáculos verticales de hasta un metro, además de vadear cursos de agua de 1,5 metros sin preparación previa.

Protección y armamento

Uno de los pilares del Lynx KF-41 es su sistema de protección modular y por capas, que combina un casco de acero soldado con módulos de blindaje adicionales adaptables al nivel de amenaza. El vehículo incorpora protección frente a minas y artefactos explosivos improvisados mediante una estructura reforzada y asientos con absorción de energía.

Está previsto que las versiones italianas integren el sistema de protección activa StrikeShield de Rheinmetall, complementado por medidas de "aniquilación suave" como lanzadores de granadas de humo y sistemas de oscurecimiento.

El armamento principal depende de la torreta. Los cuatro vehículos entregados inicialmente están equipados con la torreta Lance de 30 mm de Rheinmetall, aunque se actualizarán posteriormente con la Hitfist 30 NG de Leonardo, que será la estándar para los 21 vehículos del contrato inicial.

Este cañón automático, junto con sistemas de visión diurna y térmica avanzados, proporcionará al Lynx una formidable capacidad de fuego y puntería.