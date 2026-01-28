Hisdesat y Airbus Defence and Space comercializarán las imágenes de observación de la Tierra de los satélites PAZ-2

La iniciativa cuenta con financiación pública y una participación nacional del 65% en la industria, consolidando el liderazgo español en el sector espacial bajo la dirección de Airbus.

Los satélites PAZ-2 ofrecerán una resolución de hasta 10 cm, cobertura de hasta 6,7 millones de km² diarios por satélite y servicios en casi tiempo real con una latencia de solo 5 minutos.

El programa PAZ-2, liderado por el Ministerio de Defensa español e Hisdesat, reemplazará al actual satélite PAZ y proporcionará imágenes radar de alta resolución para defensa y aplicaciones civiles.

Hisdesat y Airbus Defence and Space han ampliado su colaboración para comercializar imágenes de los futuros satélites PAZ-2, cuyo primer lanzamiento está previsto para 2031.

La compañía española Hisdesat y Airbus Defence and Space han formalizado un acuerdo para prolongar y ampliar su colaboración en el mercado internacional de observación de la Tierra mediante el radar para los satélites PAZ-2.

En particular, se trata de un acuerdo para comercializar las imágenes y aplicaciones de los futuros satélites de este programa cuyo primer satélite —de los dos que tendrá la constelación— tiene previsto lanzarse en 2031.

"Esta asociación tiene como objetivo ampliar los límites de la observación de la Tierra basada en radares de apertura sintética y proporcionar soluciones innovadoras para satisfacer la creciente demanda mundial tanto del mercado militar como comercial", afirmó Eric Even, director de Space Digital en Airbus Defence and Space.

Por la parte de la compañía española, Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat, indicó que el refuerzo de esta alianza comercial "dará continuidad al excelente trabajo realizado desde 2018 entre los equipos de Hisdesat y Airbus".

Además, García Primo asegura que "impulsará la penetración de las imágenes radar de apertura sintética, en cualquier circunstancia meteorológica, frente a otras herramientas de observación de la Tierra".

Miguel Ángel García Primo, CEO de Hisdesat, durante su intervención en la tercera jornada del Wake Up, Spain 2025! Cristina Villarino

El de PAZ-2 es un programa liderado por el Ministerio de Defensa de España e Hisdesat para proporcionar capacidades de observación de la Tierra.

Consta de dos satélites gemelos, que reemplazarán al actual satélite PAZ que lleva en servicio desde 2018, "garantizando y mejorando sus capacidades actuales", según explica la compañía en una nota.

Asimismo, el programa cuenta con la financiación del Ministerio de Industria y Turismo de España, y proporcionará imágenes y servicios radar prioritariamente al Ministerio de Defensa español.

Hisdesat adjudicó el pasado mes de julio a Airbus Defence and Space España el contrato para la fabricación de ambos satélites PAZ-2.

El objetivo es que ambos orbitadores vuelen en constelación e integren "tecnologías avanzadas que permitirán una calidad de imagen sin precedentes y una resolución mejorada de hasta 10 centímetros".

También tendrán la capacidad de proporcionar una cobertura de hasta 6,7 millones de kilómetros cuadrados por día y satélite, "ofreciendo un ancho de barrido máximo de las imágenes de 500 kilómetros".

"Para satisfacer las exigencias de las operaciones urgentes, la misión PAZ-2 proporcionará servicios fiables en tiempo casi real, con una latencia desde la adquisición hasta la disponibilidad de tan solo 5 minutos".

Estas mejoras, afirman desde Hisdesat, "reforzarán las capacidades de inteligencia y vigilancia para misiones de defensa y seguridad".

Y, dentro de su uso dual, también servirá para la supervisión de infraestructuras civiles, gestión de riesgos, el control de fronteras y la evaluación de desastres".

"Este programa de observación de la Tierra de nueva generación consolida el liderazgo de la industria espacial española, con una participación nacional del 65% bajo la dirección de Airbus", designado como contratista principal del segmento de vuelo.