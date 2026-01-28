Cazas F-18 del Ejército del Aire interceptan aviones de combate Su-27 rusos que volaban cerca del espacio OTAN en Lituania

Las claves nuevo Generado con IA Cazas F-18 españoles interceptaron aviones de combate Su-27 rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en Lituania. Las aeronaves rusas volaban sin plan de vuelo y con los transpondedores apagados, lo que obligó a intervenir a la misión española desplegada en Šiauliai. El despliegue español en Lituania se ha reforzado recientemente, pasando de ocho a diez cazas y prolongando la presencia de un avión A400M de reabastecimiento. El destacamento español participa también en la operación 'Centinela Oriental', centrada en la protección del flanco oriental de la OTAN.

Los aviones de combate del Ejército del Aire y del Espacio continúan cumpliendo con su misión de Policía Aérea de la OTAN en el Báltico. De acuerdo a lo informado por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), las aeronaves españolas han interceptado este miércoles a más de un caza ruso en las proximidades del espacio aéreo aliado.

Esta acción ha sido llevada a cabo por los F-18 del Ala 15, que, desde el pasado 30 de noviembre, se encuentran desplegados en la base aérea de Šiauliai, en Lituania, como parte del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Vilkas'.

Según ha detallado el EMAD a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), si bien los aparatos de la Fuerza Aérea Rusa sobrevolaban aguas internacionales lo hacían cerca de la jurisdicción de la Alianza Atlántica.

Los aviones del Kremlin llevan a cabo este tipo de vuelos con frecuencia, con el objetivo de conectar el territorio ruso con Kaliningrado, el exclave que Rusia posee en Europa.

No obstante, lo suelen hacer sin plan de vuelo y con los transpondedores apagados -es decir, sin identificarse- lo que obliga a intervenir a los cazas de la OTAN.

El caza Su-27 ruso visto desde abajo EMAD

"Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las escoltaron hasta que entraron en su espacio aéreo. A continuación, los F-18 regresaron a su base aérea de Šiauliai sin novedad", han asegurado desde el Estado Mayor de la Defensa.

Desde el pasado 15 de octubre, según ha recordado esta semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, el DAT 'Vilkas' participa también en la misión 'Centinela Oriental', la nueva operación de la Alianza, que tiene como centro Polonia.

Los militares españoles en 'Alpha Scramble' EMAD

Como consecuencia de ello, se incrementó el número de cazas españoles que operan en Lituania, pasando de ocho a diez unidades. Asimismo, se prolongó el despliegue de un avión A400M con capacidad de reabastecimiento en vuelo, que brinda asistencia a los cazas.

En los últimos meses, los aviones españoles han llevado a cabo varias misiones de interceptación. A comienzos de noviembre, dos Eurofighter de la anterior rotación realizaron una salida de reacción rápida (QRA, por sus siglas en inglés) tras detectarse posibles incursiones de drones procedentes del este hacia territorio polaco.

En aquella ocasión, los sensores aliados detectaron trazas no clasificadas compatibles con drones cerca de la frontera oriental de Polonia, lo que motivó el despegue inmediato de los cazas del Ala 11 y del A400M.

Las aeronaves mantuvieron la patrulla durante unas cinco horas, hasta que la amenaza dejó de ser apreciable, regresando posteriormente a la base de Šiauliai. La presencia del avión cisterna permitió prolongar la misión sin pérdida de cobertura.