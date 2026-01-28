La Armada despliega el BAM 'Meteoro' en Canarias para incrementar la vigilancia marítima y prevenir delitos

Las claves nuevo Generado con IA La Armada ha desplegado el Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro' en Canarias para reforzar la vigilancia marítima y prevenir delitos en el mar. El 'Meteoro' realizará patrullas en aguas cercanas al archipiélago e incluso más allá de la Zona Económica Exclusiva, con labores de control marítimo y operaciones de seguridad. La misión forma parte de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, buscando detectar y responder a amenazas como tráfico ilegal, pesca no autorizada o contaminación. El BAM 'Meteoro', con 44 marinos a bordo y base en Las Palmas, es uno de los cuatro buques de acción marítima destinados a tareas de vigilancia, protección y apoyo a la seguridad nacional.

La Armada ha desplegado esta semana el Buque de Acción Marítima (BAM) 'Meteoro' en aguas del archipiélago canario con el objetivo de reforzar la vigilancia marítima y contribuir a la prevención de delitos en el mar.

Esta operación, enmarcada en las acciones permanentes de la Armada, busca garantizar la seguridad en los espacios marítimos de interés nacional y proteger la libertad de navegación en una zona estratégica para España.

Durante su misión, el 'Meteoro' realizará patrullas en aguas cercanas a Canarias e incluso más allá de los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Entre sus cometidos principales destacan las labores de control marítimo, la contribución al Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM) y la ejecución de Operaciones de Seguridad Marítima, conocidas como Maritime Security Operations (MSO).

Estas actuaciones, según ha detallado este miércoles el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), se centran en detectar y responder a posibles amenazas o actividades ilícitas que puedan comprometer la seguridad en el entorno marítimo, desde el tráfico ilegal hasta la pesca no autorizada o la contaminación marina.

Esta misión forma parte de las denominadas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que la fuerza naval española desarrolla de manera continua dentro del Mando Operativo Marítimo (MOM).

Cañón de 76 mm del BAM Meteoro EMAD

Dichos operativos tienen el propósito de mantener una presencia naval constante, disuadir posibles riesgos y garantizar la protección integral de los espacios marítimos nacionales.

El MOM, con sede en Cartagena y dirigido por el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, se encuentra subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y coordina todas las operaciones navales de este tipo bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

Buques de Acción Marítima

El BAM Meteoro, con base en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, es el primero de una serie de cuatro buques de acción marítima dependientes de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) en el archipiélago.

Al mando del capitán de corbeta Alejandro Fraga Pardo de Guevara, la dotación del barco está compuesta por 44 marinos preparados para cumplir misiones de diverso carácter.

Estos buques polivalentes fueron diseñados para afrontar tareas de seguridad marítima, vigilancia de espacios de soberanía e interés nacional y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tareas de vigilancia costera.

Además, los BAM colaboran en operaciones de control y protección del tráfico marítimo, supervisión de las zonas de pesca y lucha contra la contaminación marina.

Su versatilidad y capacidad para operar en largos periodos de tiempo los convierten en una herramienta esencial dentro de la estrategia de seguridad marítima española.