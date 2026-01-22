Estados Unidos ya cuenta con un lanzador de misiles hipersónicos, pero todavía no tiene munición para usarlo

China y Rusia ya cuentan con tecnología hipersónica avanzada, liderando la carrera armamentística frente al desarrollo estadounidense.

Mientras el sistema de lanzamiento está operativo, la falta de misiles retrasa la capacidad real de respuesta del Ejército estadounidense.

El proyecto Dark Eagle, desarrollado por Lockheed Martin, sufre retrasos y no ha cumplido con los plazos de despliegue previstos por el Pentágono.

Estados Unidos ha desplegado el lanzador de misiles hipersónicos Dark Eagle, pero aún no dispone de munición lista para su uso.

En la carrera por conseguir misiles hipersónicos, Estados Unidos va a la zaga. El Pentágono lleva más de un lustro impulsando diferentes programas de desarrollo que no terminan de cristalizar mientras Rusia ya cuenta con un importante arsenal.

Uno de los más importantes es el proyecto Dark Eagle (Águila Oscura, en castellano), que el Ejército estadounidense había prometido desplegar antes de finalizar el pasado 2025.

El Army no ha cumplido y se trata, por tanto, de un retraso más al cronograma previsto por el Departamento de Guerra —antes conocido como Departamento de Defensa— que espera con urgencia contar con este tipo de capacidad en su arsenal.

El principal problema al que se enfrentan pasa por la munición, según recogen desde Bloomberg. Ya que el sistema de lanzamiento ya está "entregado y listo", pero no los misiles que deben equipar.

La compañía armamentística Lockheed Martin es la encargada de llevar a cabo este programa, conocido también con el nombre de Arma Hipersónica de Largo Alcance (LRHW), con un importe que asciende a los 10.400 millones de dólares.

Según informó el Army hace un mes, las actividades de despliegue del sistema ya habían comenzado con la intención de contar con la capacidad operativa completa a principios de este 2026, un tramo temporal que tendrá que retrasarse debido a la falta de misiles.

"Las actividades de despliegue incluyen los pasos necesarios de integración, seguridad y preparación para garantizar que los soldados reciban un sistema confiable, sostenible y eficaz en entornos operativos", reza un comunicado.

Lanzador de misiles LRHW US Army

El Ejército, según explican en el medio estadounidense, no cumplió con la fecha límite anterior el 30 de septiembre de 2023, otra fecha que se había establecido como potencial puesta en servicio de la tecnología. Misma situación ocurrió en septiembre del pasado 2025.

No haber alcanzado —nuevamente— el plazo a finales del año pasado es "una llamada de atención sobre las complejidades técnicas inherentes a garantizar que el sistema funcione como estaba previsto"; aseguran en Bloomberg.

Una batería sin misiles

El pasado 17 de noviembre, el Ejército estadounidense anunció "un avance significativo de sus capacidades militares" debido a la activación de "una unidad totalmente designada para operar el Dark Eagle, el sistema de armas hipersónicas de largo alcance".

La ceremonia de activación, celebrada en una base en el estado de Washington, representó "un momento crucial en la capacidad del Ejército para lograr resultados decisivos en apoyo a la Fuerza Conjunta en el Indopacífico".

"El entorno al que nos enfrentamos es complejo y evoluciona rápidamente", declaró el teniente coronel Jeffrey M. Orban. "El Indopacífico es vasto, dinámico y crucial".

El teniente coronel también explicó que los aliados, los socios y la nación "dependen de nuestra capacidad para disuadir la agresión".

Lo que no se menciona en el comunicado del Army es que la batería Dark Eagle que habían mostrado no contaba, ni contará en el corto plazo, con munición preparada para dispararse si así lo requiere la situación.

En cuanto a las inversiones, Bloomberg señala que esta primera batería ha tenido un coste de 2.700 millones de dólares con los misiles incluidos.

Representación por ordenador del lanzamiento de un misil hipersónico empleado el LRHW Lockheed Martin

Los misiles hipersónicos son aquellos que sobrepasan 5 veces la velocidad del sonido y cuentan con capacidad de maniobra.

El LRHW estadounidense se lanza desde la superficie terrestre empleando una batería montada sobre un remolque de camión, lo que le confiere movilidad.

Como planteamiento del sistema, Lockheed Martin ha diseñado un lanzador compuesto por dos etapas de combustible sólido que despliega un vehículo hipersónico de planeo maniobrable.

Estos vehículos, conocidos por sus iniciales en inglés HGV, son los que integran la ojiva y se dirigen hacia el objetivo que puede localizarse a unos 3.000 kilómetros del lugar de lanzamiento.

Además del Army, Estados Unidos también tiene previsto la integración del sistema hipersónico a bordo de varios buques de su Armada.

Que se conozca oficialmente, la Navy planea su uso en las embarcaciones de superficie clase Zumwalt —en la categoría de destructor de misiles guiados— y en los submarinos clase Virginia —a partir del Bloque 5—.

Además de este misil lanzable desde la superficie, el Pentágono trabaja en el desarrollo de una munición de crucero desplegable desde el aire.

Lo hace bajo la denominación HACM, de cuyo desarrollo se encargan RTX y Northrop Grumman, y tiene previsto ponerse en servicio entre el 2027 y el 2028.

Este segundo modelo será compatible con varios tipos de aviones para su despliegue y tiene previsto un rango operativo de unos 2.000 km a velocidades de más de 9.000 km/h.

Carrera armamentística

Mientras Estados Unidos experimenta importantes retrasos en sus programas de misiles hipersónicos —tanto en el LRHW como el HACM—, China y Rusia ya cuentan con tecnología sobradamente probada.

Que se conozca oficialmente, Pekín dispone de la familia de misiles DF-17 como principal pilar de su estrategia. Un sistema similar al LRHW estadounidense capaz de desplegarse desde plataformas móviles.

Pero quien lidera, hoy por hoy, esta carrera armamentística es el Kremlin. Antes incluso de la actual guerra contra Ucrania, desde Moscú ya hablaban de este tipo de misil como el futuro de su particular disuasión nuclear.

Las Fuerzas Armadas rusas disponen del Zircón y del Kinzhal como puntas de lanza de su tecnología hipersónica de corto y medio radio, mientras que el Avangard se consagra como una plataforma diseñada para ataques a gran distancia.

Además de estos dos países, otros como India se encuentran acelerando sus planes de desarrollo de tecnología hipersónica tanto en la modalidad de misiles de crucero como los lanzados desde submarinos.

Corea del Sur, Japón, Australia y Francia son otras de las naciones que cuentan con programas más o menos avanzados.