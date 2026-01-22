Tecnobit, filial de Grupo Oesía, fabricará componentes para el sistema antiaéreo Patriot de Lockheed Martin

El proyecto tendrá una fase de implementación de cuatro años y culminará con la entrega de componentes certificados para la línea de producción de Lockheed Martin.

La producción permitirá a Tecnobit ampliar sus capacidades industriales y posicionarse como proveedor clave en programas internacionales de defensa.

El acuerdo forma parte de la colaboración entre Estados Unidos y España para la adquisición y apoyo del sistema Patriot, formalizada en 2024.

Tecnobit, filial del Grupo Oesía, fabricará cables y arneses especializados para el sistema antiaéreo Patriot PAC-3 MSE tras un acuerdo con Lockheed Martin.

Tecnobit, filial del Grupo Oesía, ha alcanzado "un nuevo hito en el marco del programa Patriot Advanced Capability (PAC-3)" al ser seleccionada por Lockheed Martin "para el desarrollo de una línea de producción especializada para este sistema".

El acuerdo, según han apuntado en una nota, ha sido refrendado oficialmente durante un acto institucional en el que participaron ejecutivos de Grupo Oesía y de la estadounidense Lockheed Martin, junto a representantes del Ministerio de Defensa y la Embajada del país americano en España.

Esta nueva adjudicación "se enmarca en el acuerdo formalizado en 2024 entre Estados Unidos y España para la adquisición del sistema PAC-3 MSE y su equipamiento de apoyo asociado".

También quedó reflejado en el memorando de entendimiento firmado por Lockheed Martin y Oesía para "habilitar la futura producción en España de componentes del sistema".

El proyecto consiste en la producción de cables y arneses "altamente especializados para el PAC-3 MSE en España", aseguran.

Firma Grupo Oesía y Lockheed Martin PAC-3 MSE En el centro, el almirante Aniceto Rosique Nieto, DiGAM,, a su derecha Héctor Roldán, DG de Grupo Oesía, y, a su izquierda, Brian Kubik, vice president of PAC-3 Programs de Lockheed Martin.

Lo que permite a Tecnobit "ampliar sus capacidades y procesos actuales en el marco del exigente programa PAC-3 MSE, así como reforzar su posicionamiento como proveedor industrial de referencia en programas internacionales de defensa".

"El progreso que Tecnobit-Grupo Oesía y Sener han logrado hacia sus objetivos de producción es una victoria tanto para la defensa nacional de EEUU como de España", afirmó Brian Kubik, vicepresidente de Programas PAC-3 en Lockheed Martin.

"La participación de la industria española en la cadena de suministro del PAC-3 MSE refuerza su resiliencia a medida que aumentamos la producción y aporta capacidades industriales clave a España", ha proseguido Kubik.

Por otra parte, Héctor Roldán, director general de Grupo Oesía, ha señalado que "este proyecto representa un paso hacia adelante en la contribución de Grupo Oesía al desarrollo de altas capacidades tecnológicas e industriales en España".

"A través de este programa consolidaremos nuestra contribución a la cadena de suministro internacional del PAC-3 MSE y ampliaremos nuestro conocimiento en el ámbito de los sistemas de defensa", ha explicado Roldán.

Este nuevo acuerdo, afirman desde la compañía española liderada por Luis Furnells, marca el inicio de una fase de implementación de cuatro años, que culminará con la entrega por parte de Tecnobit de componentes "completamente certificados a la línea de producción del PAC-3 MSE de Lockheed Martin".