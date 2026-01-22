Rheinmetall y KNDS encargan a Rolls-Royce 350 motores para los nuevos vehículos blindados Boxer

Rolls-Royce suministrará 350 motores mtu de la serie 199 para los vehículos blindados de ruedas Boxer encargados por Rheinmetall y KNDS Deutschland. Los primeros vehículos equipados con estos propulsores se entregarán en la primera mitad de 2026, tanto al 'Bundeswehr' como a varios clientes internacionales.

Los motores, de ocho cilindros, ofrecerán potencias de 530 o 600 kilovatios, y refuerzan una colaboración industrial que se ha consolidado como uno de los mayores éxitos recientes en el ámbito de los vehículos militares terrestres.

De hecho, los más de 2.000 vehículos Boxer, encargados o ya en servicio en todo el mundo, así como sus distintas variantes, están equipados con motores mtu 8V199. Esta prevalencia ha consolidado a la serie como un estándar de facto en numerosos ejércitos aliados.

Con más de 4.500 motores entregados, la serie mtu 199 es actualmente el programa más exitoso del mundo en su segmento de potencia para vehículos militares terrestres utilizados por países de la OTAN y Estados aliados.

Su principal ventaja reside en la alta densidad de potencia, el reducido volumen y la posibilidad de modernizar flotas existentes sin rediseños complejos.

El vehículo Boxer, —similar al 8x8 desarrollados por el consorcio Tess Defence— de diseño modular, se basa en un chasis de ocho ruedas sobre el que se instalan distintos módulos de misión —desde transporte de tropas hasta puestos de mando o ambulancias blindadas—, lo que ha permitido su rápida adopción por fuerzas armadas europeas y extraeuropeas.

Más potencia, misma lógica modular

Según explicó Jörg Stratmann, consejero delegado de Rolls-Royce Power Systems, los nuevos pedidos reflejan “una nueva era” para la industria de defensa, marcada por la necesidad de mayor movilidad, flexibilidad y rendimiento.

En línea con esta demanda, la compañía está ampliando la serie 199 hacia una familia completa de sistemas de propulsión, con versiones que superarán los 1.300 kW.

El plan incluye mejoras de rendimiento en las variantes actuales y el desarrollo de motores de 10 cilindros (hasta 1.100 kW) y 12 cilindros (más de 1.300 kW), manteniendo un alto grado de comunalidad de piezas.

Este enfoque, según Rolls-Royce, facilita el mantenimiento, reduce costes logísticos y proporciona ventajas tácticas al simplificar reparaciones y el suministro en operaciones.

Movilidad para un entorno más incierto

La expansión del programa mtu 199 se produce en un momento en que muchos países de la OTAN están reconfigurando sus fuerzas armadas ante un entorno de seguridad más volátil en Europa y su periferia.

El refuerzo de las capacidades terrestres, especialmente de vehículos altamente móviles y protegidos, se ha convertido en una prioridad estratégica.