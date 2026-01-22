Reino Unido destinará más de 650 millones de libras a modernizar los radares y la ingeniería de sus cazas Typhoon

La modernización garantizará que los Typhoon sean la columna vertebral de la defensa aérea británica hasta la década de 2040 y generará empleo en el sector tecnológico nacional.

El programa suministrará 40 radares ECRS Mk2, que mejorarán la capacidad de detección, seguimiento y guerra electrónica de los Typhoon.

La inversión se reparte en dos contratos: 453 millones para fabricar radares ECRS Mk2 avanzados y 205 millones para apoyo de ingeniería especializada.

El Reino Unido invertirá más de 650 millones de libras para modernizar los cazas Typhoon de la RAF, reforzando su defensa aérea.

El Gobierno británico ha anunciado esta semana una inversión de más de 650 millones de libras (unos 745 millones de euros) para modernizar la flota de cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea (RAF), con el objetivo de reforzar la defensa aérea del país.

En concreto, se reparten en dos contratos cerrados esta semana: uno de 453 millones para que la industria británica fabrique radares de última generación para los Eurofighter Typhoon, y otro de 205 millones, adjudicado a QinetiQ, para prestar apoyo de ingeniería especializada a largo plazo.

Esta inyección de fondos garantiza que el Typhoon seguirá siendo la espina dorsal de la capacidad de combate aéreo del Reino Unido, al menos hasta la década de 2040, en línea con lo previsto en la última Revisión Estratégica de Defensa.

El anuncio se inscribe, además, en el compromiso del Ejecutivo de elevar el gasto en defensa hasta el 2,6% del PIB a partir de 2027, el mayor incremento sostenido desde el final de la Guerra Fría.

John Healey, ministro de Defensa británico, subrayó que “nuestra flota de Typhoon es la columna vertebral de la defensa aérea del Reino Unido y de la OTAN” y advirtió que, “a medida que aumentan las amenazas, y mientras drones rusos continúan atacando Ucrania y violando el espacio aéreo de la OTAN, esta capacidad de radar de vanguardia mantendrá a Gran Bretaña segura en casa y fuerte en el exterior durante muchos años”.

Healey añadió que el Gobierno “ha respaldado este trabajo altamente cualificado con más de 650 millones de libras de inversión solo esta semana, asegurando empleos británicos y convirtiendo la defensa en un motor de crecimiento en Escocia y más allá”.

Desde el Ministerio subrayan que “la defensa es un motor de crecimiento”, al tiempo que refuerza la seguridad nacional. Más de la mitad de los casi 3.000 empleados de Leonardo en Edimburgo trabajan en puestos altamente cualificados —desde ingeniería de software hasta electrónica y sistemas—, y el contrato tendrá también impacto directo en aprendices y jóvenes profesionales.

BAE Systems, Leonardo UK y Parker Meggitt serán las encargadas de equipar a los Typhoon de la RAF con los nuevos sistemas en los próximos años.

40 radares ECRS Mk2

El programa permitirá suministrar 40 radares ECRS Mk2 (38 nuevos y dos sistemas de prueba modificados), que se instalarán en otros tantos aparatos.

Estos sensores serán capaces de detectar, identificar y seguir múltiples objetivos aéreos y terrestres de forma simultánea, además de ofrecer capacidades avanzadas de guerra electrónica y perturbación de alta potencia, asegurando la ventaja operativa de la RAF en entornos altamente disputados.

Desde la industria, Mark Hamilton, director general de Electronics UK en Leonardo, destacó que “ECRS Mk2 no es solo un radar excepcional: incorpora capacidades avanzadas de vigilancia y ataque electrónico que harán a los Typhoon de la RAF más potentes frente a sus adversarios”, y se mostró confiado en que el sistema sea adoptado también por otros usuarios internacionales del Typhoon.

En la misma línea, Richard Hamilton, director general de Europa e Internacional en BAE Systems, recalcó que “el programa Typhoon es un pilar fundamental de la defensa y la seguridad nacional del Reino Unido” y que la inversión permitirá acelerar tecnologías clave para el combate aéreo.