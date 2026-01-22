La cúpula militar de la OTAN subraya su unidad y esperan directrices políticas ante una posible misión en Groenlandia

La OTAN refuerza su compromiso con la defensa colectiva y prepara nuevas capacidades adaptadas al entorno ártico, como sensores y buques rompehielos.

Aumenta la preocupación en la OTAN por la cooperación militar entre Rusia y China en el Ártico, con más patrullas conjuntas y presencia militar.

La Alianza considera el Ártico como una región estratégica, con ejercicios y entrenamientos militares previstos en la zona para los próximos meses.

Los jefes militares de la OTAN destacan su unidad y cohesión operativa, a la espera de directrices políticas sobre una posible misión en Groenlandia.

Los jefes militares de la OTAN reafirman la cohesión de la Alianza en el plano estrictamente militar y permanecen a la espera de directrices políticas antes de avanzar en cualquier planificación relacionada con una posible misión en Groenlandia. “Aún no hemos hecho ningún plan”.

Así lo señalaron al término de la reunión periódica de dos días del Comité Militar de la OTAN, celebrada en Bruselas, en un contexto marcado por el creciente interés estratégico del Ártico.

“El foco de nuestra sesión se ha centrado plenamente en lo que deben centrarse los líderes militares: garantizar la defensa y la disuasión del área euroatlántica. Y en eso estamos unidos. Seguimos siendo fuertes”, afirmó el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

Grynkewich reconoció que los mandos militares son “conscientes de los debates políticos que se están produciendo”, pero recalcó que estos no han tenido impacto en la cohesión operativa de la Alianza, "por lo que seguimos siendo fuertes, seguimos unidos y seguimos preparados”, aseguró.

En la misma línea, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, explicó que la reunión entre los jefes de Defensa de los países aliados transcurrió “sin incidentes” y confirmó que uno de los asuntos abordados fue la situación en el Ártico.

“Hemos hablado del Ártico, por supuesto, una región de importancia estratégica para la OTAN, donde ya tenemos previstos ejercicios militares y actividades de entrenamiento para los próximos meses”, señaló.

Groenlandia

No obstante, los altos mandos evitaron pronunciarse en detalle sobre una posible misión en Groenlandia, después de que trascendiera un acuerdo preliminar entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para establecer un “marco” de refuerzo de la seguridad en la isla, territorio autónomo de Dinamarca.

“Aún no hemos hecho ningún plan”, confirmó Grynkewich, quien añadió que no han recibido “ninguna orientación política para ponernos en marcha”.

“Estamos al tanto de los debates y reflexionando sobre cómo podríamos organizarnos, pero aún no hemos comenzado a planificar. Eso sí, estamos preparados”, puntualizó.

El general recordó que el mando aliado de fuerzas conjuntas con sede en Norfolk (Estados Unidos) es el responsable del área que abarca a los países nórdicos y el Ártico, y que está “muy bien posicionado para seguir ocupándose de las cuestiones relacionadas con el Ártico”.

En cualquier caso, subrayó que la OTAN mantiene "un enfoque de 360 grados ante la amenaza" y continuará con las operaciones ya previstas mientras espera “las directrices políticas para cualquier mejora específica”.

El Ártico, una región estratégica

Desde la vertiente de la transformación militar, el comandante supremo aliado de Transformación (SACT), el almirante Pierre Vandier, advirtió de que el cambio climático está alterando profundamente el equilibrio en la región.

“El acceso a la zona ha cambiado, la apertura de nuevas rutas marítimas plantea nuevas cuestiones y el control de esta región es muy importante para la OTAN”, explicó, especialmente para los países que mantienen una disuasión naval permanente.

Vandier alertó también sobre la dimensión espacial y balística de las amenazas. “Hay que tener en cuenta las cuestiones espaciales y balísticas, que son la amenaza global a la que nos enfrentamos”, afirmó.

Asimismo, ha reclamado “una mejor visión de lo que está sucediendo desde el espacio” mediante el uso de “nuevas tecnologías adaptadas a este entorno específico”.

Preocupación por Rusia y China

Uno de los elementos que más inquieta a la Alianza es el aumento de la cooperación entre Rusia y China en el Ártico. Grynkewich calificó este fenómeno como “uno de los cambios más preocupantes en la situación de seguridad”, tanto en el ámbito marítimo como en el aéreo.

“Estamos viendo un aumento de las patrullas conjuntas, incluidas patrullas de bombarderos de largo alcance. La actividad que están llevando a cabo juntos está aumentando sin duda alguna, al igual que la de nuestros competidores o posibles adversarios. Es algo a lo que debemos prestar atención”, advirtió.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone. OTAN

Ante este escenario, la OTAN ya trabaja en iniciativas a largo plazo, como la instalación de nuevos sensores y capacidades de detección, además de la continuidad de maniobras y ejercicios en la región.

Cavo Dragone señaló que la Alianza también se está preparando para operar mejor en condiciones extremas, con la posible adquisición de nuevos buques rompehielos y otras capacidades adaptadas al clima ártico.

Compromiso colectivo

En un mensaje dirigido a la población de la región, los responsables militares hicieron un llamamiento a la calma. “Estoy bastante seguro de que no hay nada que temer”, afirmó Cavo Dragone, recordando que se trata de “una negociación tripartita con Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos” y que los habitantes de la isla “están representados”.

Grynkewich cerró con un mensaje claro de garantía colectiva: “Quiero decir a los mil millones de ciudadanos de toda la Alianza, incluidos los de Groenlandia, que nuestro compromiso colectivo con el artículo 5 sigue siendo inquebrantable”.

Un mensaje que resume la posición de la OTAN: unidad militar, preparación operativa y prudencia a la espera de decisiones políticas en una región cada vez más central para la seguridad euroatlántica.