ICEYE y el Ministerio de Defensa ucraniano refuerzan su colaboración en materia de inteligencia espacial

ICEYE opera la mayor constelación de satélites SAR del mundo, con 62 plataformas capaces de captar imágenes con una resolución de hasta 16 centímetros y revisitas frecuentes.

Las imágenes de ICEYE permiten a las Fuerzas Armadas ucranianas obtener información en tiempo real, independientemente de las condiciones meteorológicas o de visibilidad.

El acuerdo garantiza a Ucrania el acceso continuo a imágenes satelitales SAR de alta resolución, fundamentales para la elaboración de inteligencia militar.

ICEYE y el Ministerio de Defensa de Ucrania han firmado un nuevo acuerdo para ampliar su cooperación en inteligencia espacial.

La finlandesa ICEYE ha anunciado esta mañana la firma de un nuevo acuerdo con el Ministerio de Defensa de Ucrania con el objetivo de ampliar su cooperación en materia de inteligencia espacial.

El nuevo acuerdo, tal y como explican, garantiza que el Ministerio ucraniano siga recibiendo un gran volumen de imágenes satelitales de alta resolución a través de la constelación SAR de la compañía.

Estas imágenes son clave para elaborar material de inteligencia por parte de las tropas de Zelenski en un momento clave de la guerra y cuando está a pocas semanas de cumplir el cuarto aniversario del comienzo de la invasión.

Asimismo, sirve de apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en un "conocimiento constante de la situación en plazos tácticos" gracias fundamentalmente al corto tiempo de toma de imágenes.

Ucrania ha demostrado que la inteligencia espacial no es solo un activo estratégico, sino también una herramienta táctica que influye en las decisiones sobre los plazos operativos, apuntan.

Con un mayor acceso a los datos recopilados por ICEYE, Kiev puede obtener una "comprensión más rápida y precisa de los cambios sobre el terreno, lo que reduce la incertidumbre en momentos donde cada minuto cuenta":

La compañía europea es el mayor operador de satélites SAR (Synthetic Aperture Radar o Radar de Apertura Sintética) del mundo.

Actualmente, tras los últimos lanzamientos y puestas en órbita, cuentan con un total de 62 plataformas en el espacio que proporcionan cobertura mundial con una resolución de 16 centímetros y un tiempo de revisita muy corto.

Una de las particularidades de la constelación finlandesa es que puede capturar imágenes bajo cualquier condición meteorológica, humo o noche al emplear tecnología radar y no imágenes captadas por sensores ópticos.

Esta condición, explican, es fundamental en Ucrania, donde las condiciones ambientales a menudo obstaculizan los sensores tradicionales y se requiere una obtención continua de imágenes para necesidades tácticas.

John Cartwright, vicepresidente senior de productos de datos de ICEYE, ha asegurado que la compañía "se siente profundamente orgullosa y agradecida de haber apoyado a los equipos de defensa de Ucrania con inteligencia espacial fiable y casi en tiempo real desde el comienzo de la invasión".

"El entorno operativo actual deja una cosa clara: el espacio ya no es solo un dominio estratégico, sino una capa táctica de defensa. Eso requiere inteligencia espacial que permita actuar en tiempo real, de día o de noche, en cualquier condición meteorológica”.

El vicepresidente de la compañía también ha destacado que "este acuerdo refuerza el acceso garantizado a nuestras imágenes SAR de alta resolución, lo que ayuda a Ucrania a tomar decisiones con mayor rapidez y confianza".