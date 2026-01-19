GMV lidera el proyecto europeo 'Precise' para proteger y prevenir daños en infraestructuras críticas ante acciones militares

Las claves nuevo Generado con IA GMV coordina el proyecto europeo Precise, financiado por el Fondo Europeo de Defensa, para proteger infraestructuras críticas ante posibles daños militares. El consorcio reúne a nueve socios industriales y dos entidades de Bélgica, Francia, Grecia, Italia y España, desarrollando tecnologías en modelado estructural, IA y simulación avanzada. Precise integrará datos de satélites, sensores ópticos, SAR y LiDAR para crear modelos 3D de infraestructuras y predecir efectos de impactos y explosiones. El proyecto busca reforzar la autonomía tecnológica europea en defensa y facilitar decisiones informadas para diseñar infraestructuras más resilientes y seguras.

La empresa GMV ha asumido la coordinación del ambicioso proyecto europeo Precise (Prediction and Response of Effectors on Critical Infrastructure and Structural Environments), una iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Defensa (EDF, por sus siglas en inglés) destinada a reforzar la protección de infraestructuras críticas frente a posibles daños derivados de acciones militares.

Este programa de I+D, que acaba de iniciar oficialmente su andadura, reúne a un consorcio de nueve socios industriales y dos entidades afiliadas procedentes de cinco estados miembros de la Unión Europea: Bélgica, Francia, Grecia, Italia y España.

A lo largo de sus cuatro años de duración, Precise desarrollará tecnologías punteras en modelado estructural automatizado, inteligencia artificial y simulación física avanzada para predecir los efectos de distintos tipos de impacto sobre infraestructuras y entornos urbanos densamente edificados, según han detallado este lunes desde GMV.

La compañía española lidera el consorcio, que está integrado por las empresas COTESA, FlySight, IKH, Indra, MEWS y XenomatiX, además de la Real Academia Militar de Bélgica y el Barcelona Supercomputing Centre (BSC).

Juntos trabajarán para crear una batería de herramientas tecnológicas que permitan evaluar la vulnerabilidad, anticipar daños y diseñar medidas de mitigación en infraestructuras críticas.

GMV será responsable del paquete de Integración de Sistemas y dirigirá la demostración de la solución Precise, además de colaborar en otros ámbitos del proyecto aportando su experiencia en desarrollos previos, como la creación de un gemelo digital (Digital Twin) para la agencia Frontex y diversas aplicaciones de análisis de efectos para el Ejército del Aire y del Espacio.

El núcleo del proyecto radica en la integración de fuentes de datos heterogéneas -imágenes satelitales de alta resolución, sensores ópticos, SAR y LiDAR, así como datos recogidos desde plataformas aéreas o terrestres- para generar modelos 3D detallados de estructuras civiles y militares.

Estos modelos servirán para realizar simulaciones predictivas híbridas, combinando inteligencia artificial con principios de la física clásica, lo que permitirá estimar los efectos de proyectiles, explosiones u otros impactos sobre distintos materiales y configuraciones arquitectónicas.

Gracias a estos avances, los responsables civiles y militares podrán tomar decisiones más informadas relacionadas con la planificación urbana defensiva, el diseño de infraestructuras resilientes o la reducción de daños colaterales en operaciones militares.

"Precise supone un avance importante para Europa en el modelado estructural de infraestructuras críticas y la predicción de efectos físicos sobre ellas", ha destacado Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad Nacional de GMV.

"Utilizará datos de diversa naturaleza, inteligencia artificial y simulación avanzada para apoyar casos de uso muy exigentes relacionados con el targeting, el diseño de infraestructuras resilientes y la planificación urbana con criterio defensivo", ha añadido Pérez.

Además de sus aportaciones técnicas, Precise representa un salto estratégico en la cooperación europea en defensa. El proyecto busca reforzar la autonomía y soberanía tecnológica de la Unión Europea en ámbitos ligados a la seguridad, abriendo la puerta al desarrollo de futuras capacidades militares y a posibles aplicaciones de doble uso.