Defensa adjudica a TRC el mantenimiento de su red de comunicaciones críticas por 17 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la tecnológica española TRC el mantenimiento del hardware esencial de sus infraestructuras de comunicaciones por 16,8 millones de euros. El contrato forma parte de una iniciativa mayor, valorada en más de 56 millones, impulsada por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC). El acuerdo busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los sistemas críticos que sostienen la operatividad de las Fuerzas Armadas, clave para la seguridad nacional. El servicio de TRC incluye mantenimiento 24x7 sobre la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), abarcando mando, control, logística, hospitales militares y comunicaciones seguras con aliados.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la tecnológica española TRC el Lote 2 del Acuerdo Marco para el mantenimiento del hardware esencial de las infraestructuras de comunicaciones del Departamento, por un importe de 16,8 millones de euros.

Este contrato se enmarca dentro de una iniciativa más amplia, con un valor total estimado superior a los 56 millones, promovida por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC).

El objetivo del acuerdo es garantizar la disponibilidad y continuidad de servicio de los sistemas críticos que sustentan la operatividad de las Fuerzas Armadas, un elemento fundamental para la seguridad nacional y la defensa de los intereses estratégicos de España.

En un contexto global marcado por las amenazas híbridas y los ciberataques, la cartera de Margarita Robles busca reforzar su autonomía tecnológica, la seguridad digital y la capacidad de respuesta frente a desafíos crecientes en el ámbito de la ciberseguridad y la interoperabilidad con aliados internacionales.

La adjudicación tendrá un impacto directo sobre la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D), la red troncal que sostiene gran parte de las capacidades digitales del Ministerio, tanto en territorio nacional como en operaciones en el exterior. Se trata de un entorno tecnológico altamente sensible que exige disponibilidad permanente y mantenimiento especializado.

El presidente y CEO de TRC, Alfredo Estirado, ha subrayado la importancia de la adjudicación, destacando que "en defensa no hay margen para la incertidumbre" y que este contrato reconoce la fiabilidad de TRC para operar y mantener infraestructuras críticas con los niveles de exigencia que requieren las Fuerzas Armadas.

El contrato contempla un servicio integral de mantenimiento 24x7, orientado a minimizar paradas y garantizar respuestas ágiles ante incidencias en sistemas críticos. El alcance incluye plataformas esenciales para el mando y control, sistemas logísticos, hospitales militares y comunicaciones seguras con aliados internacionales.