Bulgaria refuerza su capacidad de reconocimiento táctico con kits de vigilancia avanzados para sus blindados 'Stryker'

El Ejército de Estados Unidos ha adjudicado a Teledyne FLIR Defense un contrato de hasta 32 millones de dólares (27,5 millones de euros) para suministrar e integrar kits avanzados de vigilancia y reconocimiento en los vehículos blindados de combate Stryker destinados a Bulgaria.

La iniciativa se inscribe en la profunda transformación de las Fuerzas Terrestres búlgaras, que dejan atrás sus sistemas de origen soviético para adoptar plataformas plenamente interoperables con la OTAN.

El núcleo del programa es el Recon Surveillance Kit, un paquete que integra sensores radar, electro-ópticos e infrarrojos con un sistema unificado de mando y control, diseñado para convertir al Stryker en una plataforma de reconocimiento móvil capaz de detectar amenazas a gran distancia, identificarlas con rapidez y distribuir la información de forma inmediata al resto de la fuerza.

Desde el punto de vista operativo, el elemento más disruptivo es el radar Ranger R20SS, un sensor en banda X con capacidad de detección y seguimiento simultáneo de múltiples objetivos terrestres y costeros.

Integrado con funciones de designación automática, el radar puede guiar directamente la torreta electro-óptica hacia el contacto detectado, reduciendo de forma significativa el tiempo entre la primera alerta y la identificación visual.

Para unidades de reconocimiento sobre ruedas, que deben desplazarse con rapidez entre puntos de observación, esta capacidad es tan relevante como el alcance máximo del sensor.

La identificación y clasificación recaen en el sistema TacFLIR 280 HDEP, una torreta estabilizada que combina canales diurnos e infrarrojos y que está diseñada para operar tanto en movimiento como desde posiciones estáticas.

En conjunto, el radar y el EO-IR (Electro-Óptico / Infrarrojo) permiten cerrar el ciclo completo de reconocimiento: detección temprana, confirmación positiva y generación de datos de objetivo suficientemente precisos para su transferencia a fuegos, maniobra u otros escalones de mando.

El software Cameleon actúa como capa integradora, proporcionando una interfaz común para todos los sensores y facilitando la fusión de datos en tiempo real.

Más allá del hardware, este elemento es clave para reducir la carga cognitiva de las tripulaciones y para estandarizar procedimientos, un aspecto crítico cuando Bulgaria empiece a operar sus Stryker en entornos multinacionales y bajo doctrinas OTAN.

Los primeros blindados, que desarrolla General Dynamics, llegarán a Bulgaria en febrero de 2026 para su aceptación e integración en la planta nacional Terem-Ivaylo, evitando brechas entre entrega y plena operatividad.

Sistemas aéreos no tripulados

La compañía subraya además que este kit es solo el inicio de un camino de modernización más amplio. Fases posteriores podrían incorporar sistemas aéreos no tripulados y sensores de detección NRBQ, configurando una arquitectura escalonada de alerta temprana y reconocimiento.

Para Bulgaria, el mensaje es claro: los Stryker no se conciben únicamente como vehículos de movilidad protegida, sino como sistemas de combate en red, donde la velocidad del ciclo sensor-decisión es tan decisiva como el blindaje o la potencia de fuego.

Con un periodo de ejecución de tres años, el éxito del programa se medirá en un indicador clave: la rapidez y fiabilidad con la que una tripulación pueda pasar de un primer eco de radar a una identificación positiva y a una transferencia digital limpia del objetivo.

En el entorno de seguridad del flanco oriental de la OTAN, esa velocidad de decisión puede marcar la diferencia entre anticiparse a la amenaza o reaccionar demasiado tarde.