Indra inaugura en Málaga un centro para el desarrollo de aviónica embarcada y computadores de misión

Las claves nuevo Generado con IA Indra ha inaugurado en Málaga un centro de aviónica y computadores de misión, ubicado en el Parque Tecnológico de Campanillas. La nueva instalación cuenta con una inversión de 40 millones de euros en cinco años, más de 3.200 m² y 15 laboratorios de electrónica para potenciar I+D. El centro albergará la sede de Clue Technologies, adquirida por Indra en 2024, referente europeo en el desarrollo de tecnologías de aviónica embarcada. El objetivo del centro es reforzar la posición de Indra en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas, impulsando la innovación en sistemas electrónicos y computación embarcada.

La compañía española inauguró ayer un nuevo centro de aviónica y computadores de misión en el Parque Tecnológico de Campanillas, en la ciudad andaluza de Málaga.

Con este movimiento, pretende "alcanzar los más altos estándares en la producción de electrónica avanzada y de la aviónica embarcada en plataformas aéreas, navales y terrestres".

El nuevo centro contará con una inversión de 40 millones de euros en los próximos cinco años, tiene más de 3.200 metros cuadrados destinados a medios de producción, laboratorios de electrónica y oficinas de diseño de ingeniería.

En el apartado de producción, dispone de una línea enfocada a electrónica y mecánica de "última generación, con los medios más vanguardistas que incorporan tecnologías de la Industria 4.0".

Además, las instalaciones recién inauguradas cuentan con 15 laboratorios de electrónica "en los que se potenciará la investigación y el desarrollo en este ámbito".

El acto de inauguración ha contado con la participación del presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano; el consejero delegado del grupo, José Vicente de los Mozos; y el consejero delegado de Clue Technologies, Ignacio Fernández Montes.

La instalación servirá como sede de Clue Technologies, compañía malagueña adquirida por Indra Group en 2024, una de las referencias europeas en el desarrollo de este tipo de tecnologías.

La representación pública la han prestado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

“Desde Indra Group estamos invirtiendo en crear nuevas instalaciones y equipos para dotarnos de los medios más avanzados que nos ayuden a reforzar nuestra posición como uno de los referentes europeos en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas", ha explicado Ángel Escribano, presidente de Indra.

Con este nuevo centro en la ciudad andaluza, prosigue Escribano, "impulsamos la innovación en un área clave para estos negocios como es el desarrollo de sistemas electrónicos y sistemas de computación embarcada".

Por su parte, el CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos, ha señalado que “los clientes demandan más capacidad de procesamiento para el despliegue de software más potente y el uso de inteligencia artificial, por lo que tenemos que seguir apostando por tecnologías emergentes, que sean disruptivas y generen impacto.

Clue Technologies proporciona computadores de aviónica para programas nacionales y europeos de gran relevancia como Eurodron, Sirtap, C295, A400M, Eurofighter LTE, Tigre MkIII y H160M.