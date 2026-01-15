"Despegamos en Scramble en menos de 15 minutos": El papel de Policía Aérea del 'Vilkas' del Ejército del Aire en Lituania

Los países bálticos constituyen la primera línea de protección de la OTAN en una región geoestratégica clave para los intereses de la Alianza.

Además, desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el Kremlin ha llevado a cabo numerosas operaciones de guerra híbrida en la región, tanto en la parte marítima —en infraestructuras como cables submarinos— como sobre tierra con el envío de drones, globos y aeronaves tripuladas.

"La misión que tenemos en Lituania es garantizar la soberanía del espacio aéreo de la Alianza", ha explicado el teniente coronel Fernando García Allen, jefe del Destacamento Vilkas a EL ESPAÑOL.

Los países bálticos no cuentan con medios —cazas, fundamentalmente— para hacerse cargo de las labores de policía aérea y es por ello por lo que, tras la adhesión en 2004 de Estonia, Letonia y Lituania a la OTAN, medios de otros países aliados proporcionan esta capacidad.

Los objetivos marcados por la Alianza pasan por demostrar que cualquier violación del espacio aéreo OTAN tendrá una respuesta inmediata y coordinada con todos los países y sus correspondientes fuerzas armadas.

Una misión, recalcan, en aras de la paz y la estabilidad en los dominios aéreos de la Alianza y, consecuentemente, de la seguridad de España.

El primer contingente español desplegado en los bálticos estuvo compuesto por cuatro cazas Mirage F-1 del Ala 14, en noviembre de 2006.

Sin embargo, el escenario cambió en 2014, cuando Rusia decide invadir Crimea y la tensión en la región se incrementó de forma notable.

Fruto de ello, la OTAN decidió reforzar su presencia en los países bálticos y España envió el primer despliegue de cazas Eurofighter a finales de ese mismo año.

Airbus A400M junto a 2 F-18 del Ejército del Aire y del Espacio Cedida

Desde entonces, la presencia del Ejército del Aire y del Espacio español ha sido permanente en la región europea y ha ido encadenando la dirección de la misión en varias ocasiones, como ocurre hoy por hoy.

El pasado 1 de diciembre, el Destacamento Aero Táctico Vilkas volvió a asumir el liderazgo de la policía aérea de la OTAN en Lituania desde la base de Siauliai.

Allí, se encuentran ahora más de 200 militares españoles junto a 11 cazas F-18 del Ala 15, un Airbus A400M del Ala 31 —ambos con base en Zaragoza— y el sistema antidrones CROW.

Todos estos efectivos se encuentran bajo la batuta del teniente coronel García Allen, quien recalca el "honor y el orgullo" que siente al ser designado por el Ejército del Aire y del Espacio para esta misión.

Por su ubicación geográfica, Lituania se encuentra haciendo frontera con la región rusa de Kaliningrado, un enclave estratégico para la fuerza militar de Moscú.

Las aeronaves rusas vuelan por aguas internacionales en el mar Báltico para acceder al enclave ruso, pero en ocasiones no siguen las reglas de Aviación Civil Internacional, lo que supone un problema de seguridad.

Alfa Scramble

"Los primeros en detectar la situación anómala son los controladores aéreos de los CRC", acrónimo de Control and Reporting Centre, quienes "visualizan una traza que no está identificada en el radar o no está cumpliendo con lo establecido en su plan de vuelo".

Se trata de un tráfico que no está operando bajo los requisitos de Aviación Civil y no se tiene constancia de su naturaleza o intenciones.

El CRC que haya detectado la traza anómala se encarga de avisar al CAOC (Combined Air Operations Center) ubicado en la localidad alemana de Uedem.

Este centro es el responsable de ejercer el Mando y Control del nivel táctico de las operaciones en el espacio aéreo de la OTAN en el norte de Europa, al igual que hace el CAOC de Torrejón (Madrid) en la zona sur.

Personal del Ejército del Aire y del Espacio junto a un caza F-18 Cedida Lituania

Para el contingente español DAT 'Vilkas', es el Centro de Uedem el que decide si lanzar la alarma de despegue Alfa Scramble según sus propios criterios.

"Ellos son los que nos dan la orden para ir a interceptar e identificar la traza", asegura García Allen. "Comienza a sonar una chicharra que da el aviso para salir".

"Tenemos aviones que están dedicados las 24 horas de los 7 días de la semana a despegar en menos de 15 minutos cuando son requeridos", apunta García Allen. "Aunque la media es de unos 10 minutos".

Hay un equipo de pilotos y mecánicos a disposición de la misión "para poder poner los aviones en el aire enseguida" que siguen un procedimiento establecido.

"Salen corriendo hacia el caza, entran, realizan la puesta en marcha y despegan", todo forma parte de una coreografía interiorizada tras miles de horas de entrenamientos y operaciones reales.

Una vez en el aire, es el controlador aéreo del CRC que ha identificado la traza radar el encargado de guiar a la aeronave española hasta la zona de donde se ha detectado la traza.

La razón de este tipo de salidas, conocidas en la jerga militar como Alfa Scramble, atiende a varios motivos. "Pueden ser eventos intencionados o no", explica.

Desde un piloto de avioneta que se ha despistado hasta el tripulante de un caza que es plenamente consciente de que su mera presencia encenderá las alarmas de la OTAN.

F-18 español del Ala 15 en pleno vuelo Cedida Lituania

La misión del piloto pasa a ser entonces la de identificar la traza, tratar de establecer comunicaciones con ella en caso de que se indique, acompañarla hasta que abandone la zona de responsabilidad o cualquier otra cuestión que se le indique.

Las reacciones de las aeronaves interceptadas no han pasado nunca a mayores. "No hay hostilidad", asegura el jefe de Destacamento.

"A veces aceleran para ir más rápido que nuestros cazas, otras regresan a donde han salido o cruzan el espacio aéreo rumbo al Báltico", explica.

En cuanto a la cantidad de Scramble, el teniente coronel explica que pueden tener desde dos salidas al día a estar dos semanas sin tener que despegar por este motivo.

Lecciones del despliegue

Tal y como explica el teniente coronel, la misión del contingente español en Siauliai es calcada a la que llevan a cabo en España con las diferentes unidades de caza en permanente alerta.

"Sin embargo, sí que tiene cierta complejidad añadida al estar destacados, ya que no tenemos los medios de apoyo logístico continuos que tenemos en nuestra propia base".

Personal del Ejército del Aire en labores de prevuelo junto a las toberas de un F-18 Cedida Lituania

Dada la exigente meteorología de Lituania, el teniente coronel García Allen explica que han incorporado algunos ajustes a la hora de operar el caza para adaptarse a las bajas temperaturas.

"Hemos hablado con Finlandia y Canadá, que ambos vuelan cazas F-18 y son de la OTAN, para actualizar o implementar ciertos procedimientos que nosotros no teníamos".

Esta ha sido, según García Allen, una de las lecciones que se traerán de vuelta a España cuando regresen dentro de unos meses.

Otro de los aspectos clave es la defensa contra los drones, una capacidad que el Ministerio de Defensa ha desplegado en Lituania mediante el sistema CROW desarrollado por Indra.

Sistema antidrones Crow Cedida Lituania

La interconexión entre el personal también es una cuestión a resaltar para el jefe del Destacamento, que pertenece a hasta siete unidades y organismos distintos del Ejército del Aire y del Espacio.

Lo que podría plantear una dificultad al inicio, está "funcionando perfectamente". El teniente coronel apunta a que "hemos sido capaces de generar unos procedimientos perfectamente engranados", afirma.

"Me llevo la satisfacción y el orgullo de que, cuando hemos tenido que salir en Alfa Scramble, desde el piloto más joven al más experimentado ha demostrado estar perfectamente preparado para hacerlo".